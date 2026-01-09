歌手の浜崎あゆみ（47）が7日、Instagramを更新。ヒョウ柄コートに身を包んだゴージャスな姿を披露し、「ザ・浜崎あゆみ降臨!!」「おったまげるぐらいヒョウ化してる姫！」「女帝すぎるよ!!」など、様々な反響が寄せられている。

【映像】浜崎あゆみ「一瞬誰かと思った」“激変”ショット＆ゴージャスな姿

これまでにも、「髪の色違うから一瞬誰かと思った」「このときしびれたな〜」などの声が寄せられた、赤髪のボブヘアへと変貌を遂げたライブ中の“激変”ショットや、ジムで撮影したラフな装いの自撮り動画など、様々な姿をSNSで披露している浜崎。

浜崎あゆみ、ヒョウ柄コートに身を包んだゴージャスな姿を披露

7日に更新したInstagramでは、ヒョウ柄のロングコートに身を包んだ姿を披露した。

ファンからは、「日本一ヒョウ柄を着こなすlady！」「ヒョウ柄はあゆのためにあるくらい、世界一似合ってる！」「あゆちゃんは何を着ても似合っちゃうんだな〜」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）