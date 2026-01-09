宇多田ヒカル、正月ショットで10歳息子の近影チラリ「息子くんと雪遊び楽しそう」「はしゃいでる」
シンガー・ソングライターの宇多田ヒカル（42）が9日、自身のXを更新。「ちょっと遅くなっちゃったけど、明けましておめでとうございます！」と新年のあいさつとともに、息子（10）と雪遊びを楽しむプライベートショットを公開した。
【写真】「はしゃいでる」宇多田ヒカルが公開した正月ショットに10歳息子の近影チラリ ※2枚目
「みんな良い年明けを迎えられたといいな」とつづった宇多田は、「私は今のところ、楽曲制作が難航しながらも大好きな雪に包まれて、息子がくれたブースターのソックス履いて空港行ったらイーブイジェットに描かれた巨大なブースターと記念撮影できてにんまりな新年です」と息子との充実した時間を過ごした様子。
雪に囲まれる宇多田と息子の写真や、空港での“記念撮影”を公開し、「今年もよろしくお願いします」と伝えた。
この投稿にファンからは、「息子くんと雪遊び楽しそう」「はしゃいでる投稿で嬉しい」「ブースターソックス可愛い」「楽しそうな年明けを迎えててなにより」「楽曲制作しているという事実だけで嬉しすぎる」など、さまざまな反響が寄せられている。
宇多田は、2014年2月に8歳年下のイタリア人男性と再婚。翌年7月に第1子男児が誕生するも、18年に離婚した。
