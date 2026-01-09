カシオペア、杉本喜代志ら“J-FUSION”の名盤がアナログで復刻 今年中に第2弾、第3弾のリリースも予定
世界的なシティポップ再評価の流れを受けて、注目が高まるJ-FUSION。その中から、ユニバーサル ミュージックが保有する豊富なJ-FUSIONカタログから厳選された作品が、「Light Mellow presents J-FUSION Renaissance」シリーズとしてアナログ盤で復刻されることが決定した。
【写真】カラーヴァイナルでお洒落！カシオペア、杉本喜代志ら復刻タイトル
リリースされるのは、カシオペア『PLATINUM』（1987年）、杉本喜代志『L.A.MASTER』（1978年）、日野皓正『DETOUR』（1988年）、ジョン海山ネプチューン『BAMBOO』（1980年）の4作品。いずれも初回生産限定プレスのカラーヴァイナル仕様となる。
さらに同シリーズのCD企画として、80年代初頭に発売され好評を博したコンピレーション『HORIZON DREAM vol.1〜3』を2枚組に集成した復刻盤と、新たに選曲された『HORIZON DREAM 2026』が3月25日にリリースされる。
『HORIZON DREAM vol.1〜3』には、高中正義、カシオペア、深町純、小林泉、美乃家セントラル・ステイション（イミテーション）、佐藤博など、80年代のJ-FUSIONシーンを象徴するアーティストの楽曲が収録されている。
一方『HORIZON DREAM 2026』は、ユニバーサル ミュージックが音源管理する東芝EMI、ポリドール、フィリップス（いずれも当時）の音源から、ジャンル横断的なクロスオーヴァー／フュージョン作品をセレクト。カシオペア、プリズム、ネイティヴ・サン、本田俊之、深町純、日野皓正らの著名アーティストに加え、杉本喜代志、今田勝、ジョン海山ネプチューン、宮野弘紀といったマニア垂涎の顔ぶれも収録予定となっている。
同シリーズのカラーヴァイナルリイシューおよび『HORIZON DREAM』シリーズの総合監修を手がけるのは、AORやシティポップをはじめとする70年代〜80年代の都会派サウンドに造詣が深い金澤寿和氏。これまでにもCD解説や音楽誌での執筆、ライトメロウ・シリーズなど数多くの再発・コンピ企画に携わってきた。
なお、「Light Mellow presents J-FUSION Renaissance」は、今回の4作品を皮切りに、今年中に第2弾、第3弾のリリースも予定されている。
【写真】カラーヴァイナルでお洒落！カシオペア、杉本喜代志ら復刻タイトル
リリースされるのは、カシオペア『PLATINUM』（1987年）、杉本喜代志『L.A.MASTER』（1978年）、日野皓正『DETOUR』（1988年）、ジョン海山ネプチューン『BAMBOO』（1980年）の4作品。いずれも初回生産限定プレスのカラーヴァイナル仕様となる。
『HORIZON DREAM vol.1〜3』には、高中正義、カシオペア、深町純、小林泉、美乃家セントラル・ステイション（イミテーション）、佐藤博など、80年代のJ-FUSIONシーンを象徴するアーティストの楽曲が収録されている。
一方『HORIZON DREAM 2026』は、ユニバーサル ミュージックが音源管理する東芝EMI、ポリドール、フィリップス（いずれも当時）の音源から、ジャンル横断的なクロスオーヴァー／フュージョン作品をセレクト。カシオペア、プリズム、ネイティヴ・サン、本田俊之、深町純、日野皓正らの著名アーティストに加え、杉本喜代志、今田勝、ジョン海山ネプチューン、宮野弘紀といったマニア垂涎の顔ぶれも収録予定となっている。
同シリーズのカラーヴァイナルリイシューおよび『HORIZON DREAM』シリーズの総合監修を手がけるのは、AORやシティポップをはじめとする70年代〜80年代の都会派サウンドに造詣が深い金澤寿和氏。これまでにもCD解説や音楽誌での執筆、ライトメロウ・シリーズなど数多くの再発・コンピ企画に携わってきた。
なお、「Light Mellow presents J-FUSION Renaissance」は、今回の4作品を皮切りに、今年中に第2弾、第3弾のリリースも予定されている。