アメリカ中西部・ミネソタ州で移民当局の職員が発砲し、女性が死亡した事件をめぐり、現場で始まった移民当局への抗議活動は全米各地に広がっています。現場から中継です。

ミネアポリスの事件現場近くです。氷点下でみぞれの降る中、交差点を埋め尽くほどの人が集まり「ICEは今すぐこの街を出ていけ」と抗議の声をあげています。

ミネアポリスで7日、ICE＝移民・税関捜査局の職員が車に向け発砲し、運転していた女性（37）が死亡しました。

近くには全米最大級のソマリア系移民のコミュニティがあり、取り締まりの対象にされていたため、現場には人種を問わず多くの人が訪れ、次々と花を手向けていました。

近くに住む人

「本当に心が痛むわ。私たち誰でも同じ目にあう可能性があったのだから」

ソマリア系移民

「ここ2週間ほど眠れていません。（トランプ）大統領が私たちのことをごみ呼ばわりしてから全く眠れません」

また、8日朝には移民収容施設前でデモ隊と当局が衝突。11人が拘束されたと報じられています。

現場近くでは、およそ3時間ほど前から移民当局への抗議活動が行われているほか、ニューヨークなど全米各地にも抗議の声が広がっています。

一方、バンス副大統領は発砲した職員を「正当防衛だった」と擁護していて、女性の死をきっかけに大きなうねりに発展するのか注目されます。