お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が8日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼（54）とともに生出演。東京と鹿児島・奄美大島との2拠点生活を展開中のタレントIMALU（36）に会ったと明かした。

小木は年末に奄美大島に行ったといい「クソガールのIMALUちゃんね。クソガールなのよ。3日間遊んで」と切り出した。「クソガール」とは同番組の女性リスナーの愛称で、男性リスナーは「クソメン」となる。

矢作から「結婚したんだっけ？」と聞かれ、小木は「一応、パートナーがいて。お会いしましたよ。いいパートナーだったよ。あんなナイスはいない。ちゃんと言った、『ナイスパートナー！』って。いい人でさ」と語った。

IMALUは自身出演番組で事実婚状態であることを公表している。昨年11月に出演した日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」では「（奄美大島で）パートナーと一緒に住んでるんですけど。8年一緒にいるんですよ。で、一緒にも住んでいるから、何か名前をつけるとしたら、事実婚になるのかな、ぐらい」との自己認識を明かした。その上で「だから結婚もオープンに考えてますし、逆にタイミングがないだけっていう感じですかね」と語った。

IMALUは現在の住民票は、同居同一世帯となっているという。事実婚とは婚姻届を提出せず、婚姻の意思を持って夫婦同様に共同生活を送ることを指す。