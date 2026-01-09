ナンバープレートで地元愛を感じる「東北地方の地名」ランキング！ 2位「会津（福島県）」、1位は？【2025年調査】
交付されるナンバープレートには、車両の「使用の本拠の位置」を表す「地名」が記載されています。住んでいるエリアに関連した地名となり、愛着を持っている人も多くいるのではないでしょうか？
そこで、All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート（北海道・東北地方）」に関する独自のアンケート調査を実施。この記事では、「ナンバープレートで地元愛を感じる東北地方の地名」ランキングを紹介します！
福島県の会津地域は、13市町村で構成され観光スポットが多いエリアとして知られています。地域には、鶴ケ城をはじめ歴史や文化を感じられる建造物が点在。また、スキー場や温泉も多く、地元の人から愛されているエリアです。全国的には、ラーメンがおいしい喜多方市が有名。誇りに思える文化やグルメがあることで、多くの票を獲得しました。
回答者からは「歴史と伝統が深く根付いた地域で、会津藩の誇りや強い地域愛が県内外に知られている」（40代男性／静岡県）、「会津藩の頃から有名なので絆も強そう」（40代男性／三重県）、「他の地域とは異なる、歴史と伝統に裏打ちされた独自のアイデンティティと強い帰属意識がある」（20代女性／長崎県）などのコメントがありました。
仙台市は、長く東北地方の中心都市として発展してきたエリア。東北地方最大のターミナル駅・仙台駅の周辺は、商業施設が多く独自の文化で発展を続けています。また、プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地としても有名。芸能人の発言などもあり、地元愛の強い住民が多いイメージの市です。
回答者からは「牛タンや蒲鉾など有名な食べ物が多くて誇りに思っていそう」（30代女性／神奈川県）、「東北一の都市というイメージがあるし、東北の中では地元愛やプライドがとくに強そう」（30代女性／石川県）、「都会的でグルメも多く地元愛が強そうです」（50代女性／広島県）などのコメントがありました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
