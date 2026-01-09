タレントの菊地亜美さんは1月8日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：菊地亜美さん公式Instagramより）

タレントの菊地亜美さんは1月8日、自身のInstagramを更新。家族と過ごした豪華な旅行のショットを披露しました。

【写真】菊地亜美の豪華な旅行ショット

「見てると私も楽しい気持ちになれます！」

菊地さんは「シンガポールの思い出　ホテルはパンパシフィックオーチャードに泊まり、年越しする31日のみパンパシフィックシンガポールに泊まりました」とつづり、18枚の写真を投稿。年末年始のシンガポール旅行の様子を披露しています。1枚目は広々としたレストランでのソロショットで、菊地さんはビールを手に笑顔を見せています。2、3枚目は生ガキやパスタなどおいしそうな料理ショット、4枚目は娘たちと食事を楽しむ親子ショットです。

さらに5〜7枚目では、ユニバーサル・スタジオ・シンガポールで娘たちと遊ぶ様子、12枚目には南国リゾートらしいショートパンツ姿の菊地さんも。他にも街並みやホテル、さまざまなグルメショットが収められ、充実ぶりがうかがえます。

ファンからは、「シンガポール良いですね」「私も行きたい」「シンガポール楽しそうでなによりです！」「ご飯も美味しそうすぎる」「素敵な写真いっぱいありがとうございます」「見てると私も楽しい気持ちになれます！」と、絶賛の声が集まりました。

年越しショット披露

5日には「年末年始は、シンガポールに行ってきました」と、ホテルで仮装した年越しショットを公開していた菊地さん。ファンからは、「娘ちゃんたちも楽しそうで何より」「素敵な年越しですね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)