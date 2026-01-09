菊地亜美、豪華なシンガポール旅行ショット公開。娘たちとプライベート満喫「ご飯も美味しそうすぎる」
タレントの菊地亜美さんは1月8日、自身のInstagramを更新。家族と過ごした豪華な旅行のショットを披露しました。
【写真】菊地亜美の豪華な旅行ショット
さらに5〜7枚目では、ユニバーサル・スタジオ・シンガポールで娘たちと遊ぶ様子、12枚目には南国リゾートらしいショートパンツ姿の菊地さんも。他にも街並みやホテル、さまざまなグルメショットが収められ、充実ぶりがうかがえます。
ファンからは、「シンガポール良いですね」「私も行きたい」「シンガポール楽しそうでなによりです！」「ご飯も美味しそうすぎる」「素敵な写真いっぱいありがとうございます」「見てると私も楽しい気持ちになれます！」と、絶賛の声が集まりました。
「見てると私も楽しい気持ちになれます！」菊地さんは「シンガポールの思い出 ホテルはパンパシフィックオーチャードに泊まり、年越しする31日のみパンパシフィックシンガポールに泊まりました」とつづり、18枚の写真を投稿。年末年始のシンガポール旅行の様子を披露しています。1枚目は広々としたレストランでのソロショットで、菊地さんはビールを手に笑顔を見せています。2、3枚目は生ガキやパスタなどおいしそうな料理ショット、4枚目は娘たちと食事を楽しむ親子ショットです。
