そらるとまふまふによるユニット After the Rainが、結成10周年を記念したアリーナツアー『After the Rain 10th Anniversary Tour ～ 春夏秋冬 ～』を5月より開催する。

ツアーのサブタイトルにある“春夏秋冬”は、季節を彩るテーマの楽曲を発表してきたユニットを象徴する言葉でもありながら、アニバーサリーイヤーとなる1年間を、季節の移ろいに添いながら、リスナーと共に過ごしたいという想いも込められたものとなっている。

本ツアーでは、四季折々の演出やパフォーマンスを予定しており、ツアーの皮切りとなる5月の神奈川公演は“春”をテーマに、8月の兵庫公演は“夏”、10月の広島公演は“秋”、2027年2月の宮城公演は“冬”と、公演ごとに季節に沿ったテーマが予定されている。

また、神戸ワールド記念ホールは2017年以来約9年ぶり、まふまふの誕生日も重なる広島や、そらるの地元 仙台での公演は初となる。

チケットは、現在1次抽選が受付中。詳細はAfter the Rain公式サイトおよび特設ページにて。

