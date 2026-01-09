Image: James Pero / Gizmodo US

オープン型イヤホンで定評のあるShokzから、新モデル「OpenFit Pro」が’登場。特徴は、周りの音が聞こえるオープンイヤー型でありながら、ノイズキャンセリング機能があること。Shokzいわく、ノイキャンではなくノイズ低減機能とのことですが、まぁ要は同じもの。

開催中のCES 2026では、ノイキャン性能をもつオープン型イヤホンがSoundcoreからも登場していますが、Shokzのアプローチはあくまでも耳の穴は塞がないスタイル。イヤホンの装着感を変えることなく、ボタンを押すだけでノイキャン（ノイズ低減）モードが発動されるのです。オープン型でありつつ、通常イヤホンと同じノイキャン発動手順なのはうれしい。

ノイキャン発動を実現するのは、搭載された3つのマイク。1つは周辺環境音をモニタリング、1つはノイズ低減を強化、そして最後の1つは耳の中でのノイズを予想。これらの情報を使って、不要なノイズ低減するための逆の音波を生成します。

バッテリーもちは、最大12時間、ノイキャンありだと6時間。充電ケース込みだと、50時間／24時間。

すでにグローバルサイトで登場しており（日本サイトはまだ）、価格は249.95ドル（約3万7000円）。現在、予約受付中で1月12日発送予定。

触ってきた

Image: James Pero / Gizmodo US

CES会場にいる米Gizmodo編集部がハンズオンしてみたところ、ノイキャンモードは確かにノイキャン。ボタンを押すと騒がしいCES会場のノイズをブロック。これに音楽でも流せば、ノイズはかなり気にならないといいます。ANCとは言えないまでも、けっこうな量のノイズをカットできています。

Source: Shokz