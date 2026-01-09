マイメロディ＆クロミが「モスバーガー」の人気サイドに変身！ オリジナルマスコット付メニューが発売決定
「モスバーガー」は、2月5日（木）から、サンリオのマイメロディとクロミのオリジナルマスコットと人気サイドメニューを組み合わせたセットを全国の店舗で発売。1月14日（水）15時00分〜1月28日（水）23時59分の間、ネット特別予約注文を受け付ける。
【写真】存在感抜群！ マスコットをバッグに着けた様子
■うしろ姿までかわいい！
今回登場するのは、マイメロディとクロミが「モスバーガー」の人気サイドメニューに変身した、かわいい手のひらサイズのマスコットが付属するセット2種。
「チキンナゲット」が5個入った「チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット」は、「チキンナゲット」になりきったマイメロディのマスコットが付いてくる。
また、「モスチキン」に身を包んだクロミのマスコットが手に入る「モスチキン×クロミ マスコットセット」も用意。特徴的なしっぽが飛び出たうしろ姿までかわいい、ファン必見のラインナップだ。
なお、購入は1人につき各種2セットまで。マスコットはなくなり次第終了となるため、気になる人は事前予約をしておくと安心だろう。
