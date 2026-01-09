【ミネアポリス（米ミネソタ州）＝金子靖志、ワシントン＝淵上隆悠】米中西部ミネソタ州ミネアポリスで女性（３７）が移民・関税執行局（ＩＣＥ）職員に射殺された事件から一夜明けた８日、各地でＩＣＥに対する抗議デモが相次いだ。

「ＩＣＥは殺人犯だ。出て行け！」。８日、ミネアポリスの事件現場などでは抗議デモが行われ、治安当局とデモ隊の一部が衝突した。抗議の動きはニューヨークやロサンゼルスなど都市部を中心に広がった。

女性が射殺された現場には多くのろうそくや花束が手向けられ、手を合わせる姿が目立った。現場を訪れた近くの会社員マドリンさん（２８）は「映像を見る限り正当防衛とは思えない。政府はうそをついている」と憤った。

バンス米副大統領は８日、ホワイトハウスで記者会見し、死亡した女性が「左派の一員」だと根拠を示さずに主張した。女性が車でＩＣＥ職員をはねようとしたと指摘し、発砲は正当防衛だと強調。「（トランプ）大統領と私はＩＣＥとともにある」と訴えた。だが、公開された映像には「女性が車で現場から離れようとしていた」（米ＣＮＮ）様子がうかがえることから、批判が高まっている。