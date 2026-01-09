¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Ä¹¿È±¦ÏÓ¡õ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹28ºÐ³°Ìî¼ê¤¬WBC´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë»²²Ã¸«ÄÌ¤·¡Ö¹çÎ®¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡º£Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥é¥¤¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥óÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤È¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¸¥ã¥á¥¤¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë²Ã¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£9Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOSEN¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï1¼¡¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¦¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¡£¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Ìø»Ö荽¡Ê¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡Ë´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤È¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÏºòÇ¯¤«¤é²æ¡¹¤¬¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤¿ºÝ¡¢Èó¾ï¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Âç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¹çÎ®¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÂåÉ½¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö3¡Á4¿Í¤Û¤É¹çÎ®¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´Ú¹ñ·Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¤µ¤é¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤Ï21Ç¯¤Ë¥ì¥Ã¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1¥á¡¼¥È¥ë93¤ÎÄ¹¿È±¦ÏÓ¤Ç24Ç¯¤«¤é¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ºòµ¨¤Ï¥«·³¤Ç42»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·3¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦06¤À¤Ã¤¿¡£OSEN¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êì¤¬´Ú¹ñ¿Í¤Ç¡Ö¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ¼°¤Î¥ß¥É¥ë¥Í¡¼¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ï20Ç¯¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòµ¨¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç72»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦287¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢23ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£Éã¡¢·»¤ÏNFL¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¥¢¥á¥Õ¥È°ì²È¤Ç¡¢Êì¡¦¥ß¥·¥§¥ë¤µ¤ó¤¬´Ú¹ñ·Ï¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯Êì¤¬´Ú¹ñ¿Í¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬´Ú¹ñ·Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£