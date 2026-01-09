2児の母・新井恵理那アナ、“久しぶりに着た”ビキニ姿でプールを満喫 家族で冬の沖縄旅行を堪能
2児の母でフリーアナウンサーの新井恵理那（36）が9日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿など、家族で楽しんだ沖縄旅行のオフショットを披露した。
【写真】「ビキニなんてもう着ることないと思ってたけど」新井恵理那アナの“久々”ビキニショット
旅行には、昨年末のクリスマス時期に出かけたそう。宿泊したホテル・ルネッサンス リゾート オキナワのハッシュタグを添え「サンタさんにも会えたし、舟で珊瑚を見に行ったり、イルカやリクガメとの触れ合いもできたり、琉球衣裳で記念撮影できたり、子どもたちが小さくても楽しめる要素がたくさんあってありがたかったです！」と振り返った。
また投稿では、琉球衣裳を着て夫＆子どもたちと楽しげな家族4ショットやイルカと触れ合う様子など、思い出が詰まった旅行での写真を複数枚シェア。
「ビキニなんてもう着ることないと思ってたけど、お揃いになるなら…と着ちゃいました！むちむちbody！気分あがりました」とプール遊びをする際には久しぶりにビキニを着たことを明かし、貴重な水着ショットも披露している。
コメント欄には「親子でビキニ可愛い〜 最近の恵理那さん、いい顔していますね〜楽しみながら子育て頑張っていますねー」「シンクロしていて似合っています」「素敵なお写真です」などと、さまざまな反響が寄せられている。
新井アナは2023年4月に一般男性との結婚を発表。同年10月に第1子を出産したことを、25年4月に第2子を出産したことを発表している。
