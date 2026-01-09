¹Äµï¤Ç¹Ö½ñ»Ï¤Îµ·¡¡Î¾ÊÅ²¼¤é½ÐÀÊ¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï½é
¡¡Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬Ç¯Æ¬¤ËÅö¤¿¤ê¡¢³ØÌä¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤«¤é¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¹Ö½ñ»Ï¤Îµ·¡×¤¬9Æü¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂ¡Ö¾¾¤Î´Ö¡×¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¹ÄÂ²¤â»²Îó¤·¡¢½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃËÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º·²åÈþ½ÑÂç¤Îº´¡¹ÌÚÀµ»ÒÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡ÊÆüËÜ¡¦ÅìÍÎ³¨²è»×ÁÛ¡Ë¤¬¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤ÎÆüËÜ³¨²è¡×¡¢ÅìµþÂç¤Î¸æ¿ßµ®Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡ÊÆüËÜÀ¯¼£³°¸ò»Ë¡Ë¤¬¡Ö¥ª¡¼¥é¥ë¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤È¤Ï²¿¤«¡×¡¢¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¤Î²ÈÀµÂ§Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡ÊÅ·Ê¸³Ø¡Ë¤¬¡Ö´ÑÂ¬Å·Ê¸³ØºÇÁ°Àþ¤ÈÆüËÜ¤Î³èÌö¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹ÖµÁ¤·¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¤ê¡¢¼ê¸µ¤Î»ñÎÁ¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£
¡¡¹Ö½ñ»Ï¤Îµ·¤Ï¡¢³ØÌä¾©Îå¤Î¤¿¤á¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¤¬1869Ç¯¤Ë»Ï¤á¤¿¡Ö¸æ¹Ö¼á»Ï¡×¤¬Í³Íè¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÂçÀµ»þÂå¤ËµÜÃæµ·¼°¤È¤·¤ÆÀ©ÅÙ²½¤·¤¿¡£