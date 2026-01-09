今回の試乗車はスズキの小型ハイブリッド車（HV）「クロスビー」だ。

昨年10月の一部改良ではエンジンなどの駆動系の刷新に加え、安全装備などの充実も図っている。初代の販売開始から8年がたち、事実上の2代目といっても良い（一部改良では本来、2代目とは言わないが）大幅な改良になっている。

スポーツ用多目的車（SUV）の一種であるクロスオーバーは最近人気の車種で、各社から多くのクルマが販売されている。悪路などでの走行を想定したクロスカントリーと異なり、都市部などの舗装道路をメインに走るため、クロスオーバーにはSUVらしい外観のものだけでなく、最低地上高がやや高いもののセダンやハッチバックに近い外観のタイプもあり、幅広い選択肢がある。「クロスビー」は広い室内を兼ね備えたコンパクトクロスオーバーをコンセプトにしている。

たくましさを示す角ばった部分を生かした外観、印象的な丸目のヘッドライト

まずは外観デザインを見てみる。初代が全体的に丸みを生かし、かわいらしいデザインだったのに対し、たくましさを感じさせる角ばった部分も生かすデザインに変更された。初代のデザインは女性に好評だったが、男性の受けがいまひとつだったのを反省したかたちだ。また、ヘッドライトが動物の目のような印象に残る丸目デザインとなった。

サイズは、同じ5ナンバー車のダイハツ工業の小型SUV「ロッキー」（トヨタ自動車では「ライズ」、スバルは「レックス」の名称で販売）と比較すると、全長、全幅は短く、全高のみ上回る。

このサイズがライバルを上回る取り回しのしやすさにつながっている。最小回転半径は4.7メートルで、ロッキーの4.9〜5.0メートルより小さい。

SUVらしい一面も、路面状況に応じた走行モードが豊富

駆動系では、「スイフト」「ソリオ」に搭載しているZ12E型エンジンに無段変速機（CVT）を組み合わせて、燃費、走行性能ともに向上させている。初代のエンジンは1リッターの直列3気筒ターボで、燃費は22.0キロ／リットル（JC08モード）だった。排気量は小さいものの、DOHC（ダブルオーバーヘッドカムシャフト）ターボで馬力はあった。2代目では1.2リッターの直列3気筒DOHCで、排気量を拡大したことで自然吸気となった。さらにCVTとの組み合わせにより、燃費は22.8キロ／リットル（WLTCモード）と向上している。

SUVらしさを示すのが、路面状況に応じた走行モードの豊富さだろう。急な下り坂で走行速度を時速7キロにコントロールしてくれるヒルディセントコントロール、ぬかるみや雪道など滑りやすい路面での発進をサポートするグリップコントロールのほか、雪道のスノーモードなどもそろっている。

交差点の事故を防ぐ衝突被害軽減ブレーキなどを装備

最近、販売される各社の新型小型車では安全装備の充実ぶりが目立つが、「クロスビー」も例外ではない。上級車種での搭載が進んだほか、部品の改良なども進み、部品価格が低下してきているのだろう。

例えば、単眼カメラとミリ波レーダーにより歩行者や自転車を検知し、交差点での出合い頭や右左折時の事故を防ぐ衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」が採用された。衝突の可能性があるとシステムが判断したら、まず運転者に対してブザーや音で警告する。運転者がブレーキペダルを踏んだ時には踏みつける力をアシスト。さらに衝突の可能性が高まると、最後には自動で強いブレーキをかけ、衝突の回避または衝突時の被害軽減を図ってくれる。

ハイビームでの走行時に先行車や対向車を検知すると、部分消灯して相手の迷惑にならないように調整もしてくれるし、走行状況に応じたハイビームとロービームの切り替えも自動でしてくれる。上位グレードには電動パーキングブレーキやステアリングヒーターなども装備され、上級車種に劣らないレベルになっている。

広い室内、使い勝手の良さなどを重視するなら、このクルマは候補のひとつになるのは間違いないだろう。（デジタル編集部 松崎恵三）

【仕様・主要諸元】

（試乗したグレード「MZ」2WDの場合）

▼全長・全幅・全高（ミリ） 3760・1670・1705

▼総排気量（L） 1.197

▼燃費 WLTCモード（キロ／リットル） 22.8

▼価格 233.53万円（オプションは除く）