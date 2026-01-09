英国のボーダー・コリー「ブリン」は100個の玩具の名前を理解している/Helen Morgan

（CNN）賢い犬は人間同士の会話を耳にしただけで、新しい単語を覚えることができる――。そんな研究結果が8日の科学誌サイエンスに発表された。

実験を行ったのはハンガリーのエトベシュ・ロラーンド大学の研究チーム。「天性の才能」に恵まれた犬を対象として、人間の幼児と同じような形で新しい単語を学習できるかどうかを調べた。

研究対象とする犬は、SNSの投稿や宣伝を通じて自分の犬は玩具の名前が分かっているという飼い主を募集し、応募があった中から10匹を選んだ。

実験ではまず飼い主が新しい玩具を二つ犬に見せ、一緒に遊びながら繰り返し玩具の名を口にした。このセッションは数日間にわたって数回行った。

その結果、「犬たちが二つの新しい玩具の名を覚えるには8分あれば十分だった」と研究者は解説する。10匹のうち7匹は、飼い主に指示されると新しい玩具を確実に見分けて取ってくることができた。

次に同じ飼い主と犬を対象として、犬に人間の会話を聞かせる状況で実験を繰り返した。

飼い主は文章の中に新しい玩具の名を入れて、人間同士でその玩具を相手に渡し、その間、犬の方を見たり犬に話しかけたりしなかった。犬はケージに入れるなどして、飼い主に近付いたり玩具を取ったりできない状態にした。

この実験でも10匹のうち7匹が、会話の中の玩具の名を耳にしていただけで、新しい玩具を見分けて取ってくることができた。7匹のうち6匹は、最初の実験で玩具の名を覚えたのと同じ犬だった。

この結果について研究チームは、人間の幼児と同じように才能のある犬も、やり取りを耳にすることで新しい物を識別できるようになることが分かったと解説している。