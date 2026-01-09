¡Ú¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Û¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ëÉÕ¤! ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡ÙBlu-ray BOXÂè1´¬È¯Çä!
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TVÆÃ»£¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤ÎBlu-ray BOX Âè1´¬(25,300±ß)¤ò2026Ç¯1·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡¡Blu-ray BOX µ¡×(ÆÃÁõ¸ÂÄêÈÇ)
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TVÆÃ»£¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù(Á´25ÏÃ)¤ÎÂè1ÏÃ¤«¤éÂè13ÏÃ¤òBlu-ray2Ëç¤Ë¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³Æ¼ï±ÇÁüÆÃÅµ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯(Blu-ray)1Ëç¡¢ºîÉÊ²òÀâ½ñ(4C/24P)¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
ÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÆ£ðóÍø¡¢µÈÅÄÀ²ÅÐ¡¢¹©Æ£°½Çµ½Ð±é¤Î¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¥¥ã¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢¥×¥ì¥ß¥¢È¯É½²ñ¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤äÆÃÊÌÁí½¸ÊÔ¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤è¤êTVÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤À¡£µ²±¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿±§Ãè¿Í¡¦¥ª¥ª¥¥À ¥½¥é¥È¤È¡¢ÃÏµå¿Í¡¦¥Û¥·¥ß ¥³¥¦¥»¥¤¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢²ø½Ã¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿Í´Ö¤Ø¤ÎÍý²ò¤äå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óR/B¡Ù¤ÎÉðµïÀµÇ½¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤òÌ³¤á¡¢±ßÃ«¥×¥íºîÉÊ¤Ç¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¸¡¼¥É¡Ù¤Ç½é¤á¤ÆTV¥·¥ê¡¼¥º¤ÎµÓËÜ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¥ººîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿º¬¸µºÐ»°¤ÈÄ¹Ç¯¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÌÚ½ß°ìÏº¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
¥Ò¡¼¥í¡¼¤â²ø½Ã¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤ÃÏµå¤Ë¡¢ÆÍÁ³¡Ö¥½¥é¡×¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¤¿±§Ãè¿Í¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÀÖ¤±§Ãè¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¡Ö¥ª¥á¥¬¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡×¤ò¥·¥ó¥Ü¥ë¤ËÃ¹¤¨¤ë¡¢¡Èµæ¶Ë¡É ¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ²±¤ò¼º¤Ã¤¿±§Ãè¿Í¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡×¤Ï¡¢¡Ö¥½¥é¥È¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÃÏµå¿Í¤Î»Ñ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¿¨¤ì¹ç¤¦À¸¤Êª¡ÖÃÏµå¿Í¡×¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¡¢¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ë¿Í¡¹¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£
¤È¤¤Ë½Ð¸½¤¹¤ëµðÂçÀ¸Êª¡¢¥½¥é¥È¤Î¼º¤ï¤ì¤¿µ²±¤«¤éÁÉ¤ë¡Ö²ø½Ã¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¼¡¡¹¤È½Ð¸½¤¹¤ëµðÂçÀ¸Êª¡Ö²ø½Ã¡×¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë»ÈÌ¿¤òÁß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¥½¥é¥È¤Ï¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
°ìÊý¤ÇÃÏµå¿Í¤â¡¢½é¤á¤Æ¤ÎµðÂçÀ¸Êª¤ÈÀÖ¤¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÇÀï¤¦µð¿Í¤¬²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÜ¤Ç¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ·ë¤Ð¤ì¤ë¡Ö±§Ãè¿Í¤ÈÃÏµå¿Í¡×¤Î¥Ð¥Ç¥£¡Ä¥½¥é¥È¤ÈÊ¿ËÞ¤ÊÀÄÇ¯¡£¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¶Á¤¹ç¤¦¥Ð¥Ç¥£¤Î¿´¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¬¤Ê¤¼ÃÏµå¤ò¼é¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤ËÇ÷¤ë¡£º£¡¢ÌÜ³Ð¤á¤Î¹ï¡Ê¤È¤¡Ë¡½
A-on STORE¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈA-on STORE¤Ë¤ÆÆ±¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡È¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë2¸Ä¥»¥Ã¥È(Ìó100¡ß115mm¥µ¥¤¥º°ÊÆâ)¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë2¸Ä¥»¥Ã¥È(Ìó100¡ß115mm¥µ¥¤¥º°ÊÆâ)
ÆÃÅµÂÐ¾Ý³°ÀßÄê¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¡£³ÆÆÃÅµ¤Ï¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¡£ÆÃÅµ¤Ï¾¦ÉÊ¹ØÆþ»þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¡£ÆÃÅµ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤ª¤è¤ÓË¡¿Í¶¦ÄÌÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹ºîÉÊ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖV-STORAGE¡×¤ÎÅ¹ÊÞÆÃÅµ¾ðÊó¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬ Blu-ray BOX µ¡×(ÆÃÁõ¸ÂÄêÈÇ)¤Î²Á³Ê¤Ï25,300±ß¡£È¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯1·î7Æü¡£¼ýÏ¿»þ´Ö¤Ï567 Ê¬(ËÜÊÔDisc¡§324Ê¬+ÆÃÅµDisc¡§243Ê¬)¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡ÚËÜÊÔDISC¡ÛŽØŽÆŽ±PCM(Ž½ŽÃŽÚŽµ)/AVC/BD50G¡ß2Ëç/16¡§9<1080p High Definition>¡£¡ÚÆÃÅµDISC¡ÛŽØŽÆŽ±PCM(Ž½ŽÃŽÚŽµ)/AVC/BD50G¡ß1Ëç/16¡§9<1080i High Definition>¡¦ °ìÉô16¡§9<1080p High Definition>¡£ÉõÆþÆÃÅµ¤ÏÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯(SPECIAL DISC)¤ÈºîÉÊ²òÀâ½ñ(4C/24P)¡£
ÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¥¥ã¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ ¸ì¤é¤¤¤Î¹ï (½Ð±é¡§¶áÆ£ðóÍø/µÈÅÄÀ²ÅÐ/¹©Æ£°½Çµ)¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥° Part.1¡¢ÆÃÊó¡¢¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈPV¡¢ ¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¥×¥ì¥ß¥¢È¯É½²ñ¡¢¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢Âè1ÏÃÍ½¹ð¡¢ ¥Î¥ó¥Æ¥í¥Ã¥×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¢ ¥Î¥ó¥Æ¥í¥Ã¥×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢ÆÃÊÌÁí½¸ÊÔ¡¡Ö¥¢¥«¥¸¥Ê¥ê¥¢¥¤ÎÆü¾ï¡×Í½¹ð¡¢ ÆÃÊÌÁí½¸ÊÔ¡¡Ö¥¢¥«¥¸¥Ê¥ê¥¢¥¤ÎÆü¾ï¡×¡£ Â¾¡¢»ÅÍÍ¤Ï¡¢ÆÃÀ½¤¯¤ë¤ß¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£
¢¨¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡¡Blu-ray BOX ¶¡×(25,300±ß)¤Ï2026Ç¯3·î25Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
(C)±ßÃ«¥×¥í(C)¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
