歌手で俳優の中島健人が９日、都内でブルガリのアンバサダー就任記者会見に出席した。

中島はシックなスーツに、同ブランドのネックレスやリングなどを着用して登壇。アンバサダーに就任し「本当に幸せで光栄に思っています。このご縁はジュエリーのように輝きがある」と喜んだ。

中島は、同ブランド創業の地であるイタリアで開催される「２０２６年ミラノ・コルティナ冬季五輪」のチームジャパン公式応援ソング歌唱アーティストを務める。同国にゆかりのある仕事が続いており、「ご縁の連続だなと感じます。ちょうど昨日、オリンピックのテーマソングの振り入れが終わりました。ここで踊り出したい気持ち」とちゃめっ気をのぞかせ、「自分の音楽で選手の皆さんの背中を押せることが一番美しいことだと思う」と力を込めた。

バレンタインシーズンが近いことにちなみ、自身が思いを伝える上で大事にしていることを聞かれると、「自分のジェントルマンシップを大切にしたい。チョコレートに言葉を添えて送ることができたら一番ベストじゃないか。言葉が付随することによってカラット数が増すと思います」と明かしていた。