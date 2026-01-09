大リーグの年俸調停回避期限日となった８日（日本時間９日）、タイガースが２年連続サイ・ヤング賞のタリク・スクバル投手と合意に達しなかったと、複数の米メディアが報じた。同日、スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」の敏腕ジェフ・パッサン記者は自身の「Ｘ」（旧ツイッター）でスクバルは３２００万ドル（約５０・３億円）を提示し、タイガースは１９００万ドル（約２９・９億円）を提示したと伝えた。同記者は「１３００万ドル（約２０・４億円）差は、年俸調停史上で群を抜いて最大」とした。年俸調停にもつれ込み、３２００万ドルで決着となれば、年俸調停契約として史上最高額だったフアン・ソト（３１００万ドル）を上回ることになる。

年俸調停回避期限日で一番の注目が、最強左腕スクバルだった。ＦＡ権取得前の投手としては、２０１５年のＤ・プライス投手が１９００万ドルで合意したのが最高額。前年度からの増額では、２０１８年に年俸７４０万ドルで、サイ・ヤング賞を受賞したデグロム投手が、翌年１７００万ドルにアップした９６０万ドル増が最大となっている。昨季年俸１０１５万ドルだったスクバルについては、年俸２２００万ドル（約３４億５０００万円）相当を予想するメディアもあり、その両方のカテゴリーで、史上最高となるのではと注目されていた。

今季タイガースで６年目を迎える。一昨年に最多勝、最優秀防御率、最多奪三振の投手３冠。昨シーズンも、最優秀防御率２・２１と活躍し、史上１２人目の２年連続サイ・ヤング賞受賞を果たした。契約最終年に臨む今オフは、調停権最終３年目で、米メディアでは、年俸１７００万ドルから２２００万ドルでの合意を予想していた。