２０２５年の年度代表馬フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が１月９日、連覇を狙うサウジＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場、ダート１８００メートル）に向けて帰厩後初時計を出した。坂井瑠星騎手を背に、栗東・坂路を単走。終始リズム良く、馬なりながら弾むような脚取りで５５秒８―１２秒５をマークした。渋田助手は「変わらずきているのが何より。大きな馬なのに泣きどころがない。２年間トラブルもなく、予定したレースを全て使えているのは強みですね」と目を細めた。

もともと左右差があり競馬でリングバミを着用していたが、現在は解消。「今回は普通のハミでいけそう。さらに進化していますね」と完成の域に入ってきた。現在の馬体重は５８０キロ。同助手は世界最高の１着賞金１０００万米ドル（約１５億７０００万円）を誇るレースの連覇を見据え、「できれば５６０キロ前後で競馬をしたい。調教をやりながら絞れれば。（体重の）数字にこだわるより体のアウトラインができたらいいと思うし、ＣＷコースで１回追い切ればちょうど良くなると思う」と力を込めた。