µÜÅç¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤±¤ë¼ò¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡¿¿Íµ¤¹ñ»º¥¸¥ó¡ÖºùÈø¡×¤Î¾øÎ±½ê¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡Ú¹Åç¡Û
¹Åç´Ñ¸÷¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢µÜÅç¤ÏÂçÄêÈÖ¡£
¼ò¹¥¤¤Ê¤é¡¢µÜÅç¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¼¤Ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤ÎÄêÈÖ¹ñ»º¥¸¥ó¡ÖºùÈø¡×¤Î¾øÎ±½ê¡Ö¥µ¥¯¥é¥ª¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¥¢¥ó¥É¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥é¥ê¡¼¡×¡ª
¹Åç±Ø¤«¤é¹ÅÅ¡ÖµÜÅçÀþ¡×¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÓÃæ²¼¼Ö¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤è¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¡Ê¹Åç±Ø¤«¤é¡Ë¡¢¹ÅÅÆûÆü»Ô±Ø¤«¤éÅÌÊâ£¸Ê¬¤Û¤É¤ÇÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£
³¤¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¡¢³¤¤Î±ü¤Ë¤ÏµÜÅç¤â¸«¤¨¤ëÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¡£
¥Ð¡¼ÄêÈÖ¤Î¹ñ»º¥¸¥ó¤âÂç½°¼ò¾ì¤Î¾ÆÃñ¤â¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿!?
¤³¤³¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ü¥È¥ë¤Î¡ÖºùÈø¡×¤Î¥¸¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª¼ò¤Ç¤¹¡£¥¸¥ó¤Ï¡¢¹òÊª¤Î¾øÎ±¼ò¤Ë¥¸¥å¥Ë¥Ñ¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ä¥Ï¡¼¥Ö¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤Ç¹á¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¹á¤ê¹â¤¤¤ª¼ò¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢¹ñ»º¥¸¥ó¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î¾øÎ±½ê¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢1918Ç¯¤ËÃæ¹ñ¼òÎà¾úÂ¤¹ç»ñ²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀ¶¼ò¤ä¾ÆÃñ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡¢1920Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤ÎÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·À½Â¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¤½¤¦¡£¥¦¥£¥¹¥¡¼¤òÀ½Â¤¤·¤Æ100Ç¯¤¿¤Ã¤¿2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¯¥é¥ª¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¥¢¥ó¥É¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥é¥ê¡¼½é¤Î¾¦ÉÊ¡ÖSAKURAOGIN¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁ°Æü¤Ë¶á½ê¤Îµï¼ò²°¤Ç¡Ö¥À¥ë¥Þ¾ÆÃñ¡×¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿»ä¡£¤Þ¤µ¤«¹Åç¤ÎÆ±¤¸¾øÎ±½ê¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»È¤¦¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹Åç»º¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿¹ñ»º¥¸¥ó
¼ç¤Ë4¼ïÎà¤Î¥¸¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ô¥ó¥¯¤Î¿§¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¡ÖSAKURAO GIN ¡ÊºùÈø¥¸¥ó¡Ë LIMITED¡×¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥¸¥óºî¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥¸¥å¥Ë¥Ñ¡¼¥Ù¥ê¡¼¡Ê¥Í¥º¤Î¼Â¡Ë¡×¤ò´Þ¤á17¼ïÎà¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤Ë¹Åç»º¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡ª
¡ÖLIMITED¡×¤Î¤Ó¤ó¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¤â¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ëÆûÆü»Ô¤Îºù¤Î²Ö¤Ó¤é¡¢¼êÅ¦¤ß¤Î¥¸¥å¥Ë¥Ñ¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¹Åç¤È¤¤¤¨¤Ð¤Î¥ì¥â¥ó¡¢²Æ¤ß¤«¤ó¡¢¥Í¡¼¥Ö¥ë¡¢¤æ¤º¡¢¤À¤¤¤À¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤ó¤¤ÄÎà¡¢¤Ò¤Î¤¡¢ÀÖ¤·¤½¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÎÐÃã¡Ä¡Äetc.
¶Ã¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¶á¤¯¤Î³¤°è¤Î²´éÚ³Ì¡Ê¡ª¡Ë¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
ÁÇÅ¨¤Ê±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë¾øÎ±½ê¸«³Ø¡ª
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¶¡¦¹Åç¡×¤Ê¥¸¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾øÎ±½ê¤Ï¡¢¤ª¤ª¤è¤½²¼µ¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¥¸¥ó¤Î¾øÎ±´ï¸«³Ø¤È¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¾Ò²ð
¢¥â¥ë¥È¥¦¥£¥¹¥¡¼¤Î¾øÎ±
£¥°¥ì¡¼¥ó¥¦¥£¥¹¥¡¼¤Î¾øÎ±¡¢Ã®µÍ¤á
¤¥¦¥£¥¹¥¡¼Ã®¤Î½ÏÀ®¤ÎÍÍ»Ò
¥¸¥ó¤Î¾øÎ±´ï¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤ò¸«¤¿¤ê¹á¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤à¤ï¤Ã¤È¹òÊª¤ÎÈ¯¹Ú¤Î¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥¦¥¤¥¹¥¡¼À½Â¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤ê¡£¤¿¤ÀÀâÌÀ¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ã®¤Î½ÏÀ®¤ò¤¹¤ëÁÒ¸Ë¤Ç¤Ï¡¢¶Ã¤¤Î±é½Ð¤â¡Ä¡Ä¡ª
¤³¤ì¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡¢¸½ÃÏ¤Ç´¶Æ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡ª
¢£SAKURAO DISTILLERY TOUR¡¿¾øÎ±½êÍÎÁ¸«³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦Í×Í½Ìó¡¡1Ì¾2000±ß
¡¦ËèÆü¡ÊÂèÆóÆüÍËÆü¡¦¤ªËß¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¦Î×»þµÙ¶ÈÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¦1Æü3²ó¡¡ÆüËÜ¸ì10¡§30¡Á¡¿15¡§00¡Á ±Ñ¸ì¡ÊEnglish) ¡¡14¡§00¡Á
ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¼¡¼¡ª¡Ö¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾øÎ±½ê¸«³Ø¸å¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¡£
ÀìÍÑ¤Î¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¼ò¤ò3¼ïÁª¤ó¤Ç¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¥¸¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¦¥£¥¹¥¡¼¤ä¾ÆÃñ¡¢Çß¼ò¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤â½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ó¤ä¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ê¤É¾øÎ±¼ò¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹á¤ê¤¬¤¿¤Á¤ä¤¹¤¤ÀìÍÑ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥é¥¹¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¥í¥Ã¥¯¤Ç¥¯¥¤¥Ã¤È¡¿¾¯¤·¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¹á¤ê¤òÎ©¤¿¤»¤Æ¡¿Ãº»À¤òÆþ¤ì¤Æ
¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¹á¤ê¤ÎÎ©¤ÁÊý¤ä¤Î¤É¤´¤·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡Á¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºàÎÁ¤¹¤Ù¤Æ¹Åç»º¤Î¡ÖLIMITED¡×¤â¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿ºù¤È¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´»µÌ¤Î¹á¤ê¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤ªÅÚ»º¤ËÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¡Ä¡Ä¡ª
¡Ö¥ï¥¤¥ó°Ê³°¤Ï¤¢¤ë¡×¤³¤³¤Ç¡¢¤ß¤ê¤ó¤â¹ØÆþ
Å¹°÷¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¥ï¥¤¥ó°Ê³°¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤ß¤ê¤ó¤òÈ¯¸«¡ª¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥¸¥ó¤ä¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤â¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ö¥À¥ë¥ÞËÜ¤ß¤ê¤ó¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ÆÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹°÷¤µ¤ó¤â¡ÖÎÁÍý¤Ë»È¤¦¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¡×¤È¤Î¤³¤È¡¢´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¡£²¿¤Ë»È¤ª¤¦¤«¤Ê¡Á¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¼ò¹¥¤ÊÔ½¸¼Ô¤âÂçËþÂ¤Î¡Ö¥µ¥¯¥é¥ª¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¥¢¥ó¥É¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥é¥ê¡¼¡×¡£Æ±¤¸¤¯¤ª¼ò¤¬¹¥¤¤Ê¤é¡¢µÜÅç¹Ô¤¤Î¹ÅÅ¤Ë¤æ¤é¤ì¡¢ÅÓÃæ²¼¼Ö¤·¤ÆÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
SHOP DATA¥µ¥¯¥é¥ª¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¥¢¥ó¥É¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥é¥ê¡¼
½»½ê¡§¹Åç¸©ÆûÆü»Ô»ÔºùÈø°ìÃúÌÜ12ÈÖ1¹æ
TEL¡§0829-32-2111
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00¡Á17¡§00
ÄêµÙÆü¡§ÂèÆóÆüÍËÆü¡£¤½¤ÎÂ¾ ½ËÆü¡¢¤ªËß¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î±Ä¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ×³ÎÇ§