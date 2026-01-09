テレ東の竹崎由佳アナ、鼻うがいの液体が「寝てるとき吹き出して起きたときあります」
テレビ東京の竹崎由佳アナ（33歳）が、1月6日に放送されたトーク番組「紙とさまぁ〜ず」（テレビ東京系）に出演。“鼻うがい”について話す中で、体内に残存していた液体が「寝てるとき、私、バッて吹き出して起きたときあります」と語った。
ゲスト本人は出演せず、事前に投げたアンケートの回答をもとに、さまぁ〜ずがトークをしていく同番組。今回のゲスト、女優・南沙良が「これがないと生きていけないもの」のひとつとして「鼻うがい」を挙げ、さまぁ〜ずと竹崎アナが“鼻うがい”について語っていく。
さまぁ〜ず・大竹一樹は「残っちゃうんだよな。副鼻腔炎とかなったりするときに、『やったほうがいいよ』って言われて、こっち（右の鼻の穴に）入れると、こっち（左の鼻の穴から）サーッって出てくるのよ。でも（鼻の奥のほうに）残ってるの。サーフィンのあと、しばらくして夕飯食ってるとき、下向いたときに（海水が）ブババババって出てくるじゃん。あれみたいな感じになる」と語り、三村マサカズも「あぁ、あるよ。海水がこんな出てくるかって」と頷いた。
竹崎アナも「いやぁ…わかります。寝てるとき、私、バッて吹き出して起きたときあります」「（鼻うがいの液体が）溜まってて、急にダーッて」と同意し、それまではいくら鼻をかんでも出て来ないと語る。
そして、竹崎アナは「相当量、（体内に）入ってますよね」「（味は）しょっぱいんですよ。自分の潮なのかわかんないんですけど（笑）。しょっぱいんです。それも不快で」と話し、大竹から「なんだよ、自分の潮って（笑）」とツッコまれた。
