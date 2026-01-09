自民党の闇のド真ん中にいながら、「高市首相爆誕」で表舞台に復帰した萩生田光一幹事長代行が衆院解散を牽制している。首相の専権事項なのに言いたい放題だ。そのココロは醜聞の吹き飛ばし。せこい男である。

【もっと読む】高市政権が抱える統一教会“爆弾”の破壊力 文春入手の3200ページ内部文書には自民議員ズラリ

萩生田氏が解散に言及したのは、ハラスメントでフジテレビを追い出された反町理氏がMCを務めるユーチューブ番組。収録は6日だった。「去年の年頭に比べると、今年の方が明るいじゃないですか」と引きずりおろした石破茂前首相にチクリとやり、「結果を出してからの方がいいんじゃないか。聞かれれば意見具申します」と言い、党内で上がる早期解散論にクギを刺した。「高市さん、夏の選挙大嫌いだからね。夏が嫌いなんです。これちょっと、国家機密なんですけど」とおどけたふうながら、しつこく念押しする始末だ。

さらに、「安定政権をつくるためには連立拡大は必要」「優先順位からすると、そっちが先」と国会運営に口を挟み、「公明党は早く帰ってきたら」「国民民主党はそろそろ政権の中で責任を共有する大切さを感じて行動を起こしてほしい」と上から目線で物申した。

「解散について具体的に話したのは、統一教会（現・世界平和統一家庭連合）との癒着報道を隠す目的なのがミエミエ。気にも留めていないそぶりですが、問題再燃で焦らないはずがないし、教団から受け取ったのが『エルメスのネクタイ』だけのわけがない」（永田町関係者）

■安倍元首相銃撃事件後間もなく「ぜひ耐え抜いて」

韓鶴子総裁らの逮捕劇で韓国検察の手に渡った3200ページに及ぶ「TM（トゥルーマザー）特別報告書」を入手した週刊文春（1月15日号）によると、萩生田氏は安倍元首相銃撃事件後間もなく、「私は大丈夫です。何の問題もありませんから心配しないでください。それより今、そちらが大変ですよね。ぜひ耐え抜いてください」と教団にエールを送ったという。関係の深さがうかがい知れる。

「公明党側は萩生田発言に憤慨している。そもそも萩生田氏のお膝元は、公明党の支持母体の創価学会の総本山と呼ばれる八王子市。そこで、よりによって反日カルトと長年握っていたのですから、嫌悪感は相当なもの。しかも、高市総理・総裁だけはイヤだと連立離脱した上、萩生田氏が黒子の高市政権に加わるメリットはない。新政権発足を待ち望んでいます」（野党関係者）

答弁義務のある大臣にならなければ、逃げられると思ったら大甘だ。次の総選挙こそ、有権者の鉄槌を食らわなければおかしい。

◇ ◇ ◇

統一教会についての最新ニュースは、関連記事【もっと読む】【さらに読む】などでも詳しく報じている。