三振してもアウトにならない「振り逃げ」が成立する場面とは！？【少年野球 監督が使いたい選手がやっている！デキるプレイ56】

三振しても「振り逃げ」ならアウトじゃない

ルールブックには、「第３ストライクと宣告された投球を、捕手が正規に（注：ノーバウンドで）捕球した場合」「ノーアウトまたは１アウトで、一塁に走者がいるとき、第３ストライクが宣告されたとき」に「打者はアウトになる」とある。

つまり、３ストライク＝アウト、ではないのだ。逆に、「走者が一塁にいないとき」「一塁走者にいても２アウトのとき」に「捕手が第３ストライクと宣告された投球を捕らえなかった場合」は「打者は走者になる」としている。

【こんな良いコトが！】出塁できればヒットと同じ

これが「振り逃げ」だ。つまり、「一塁に走者がいない」か、「一塁に走者がいても2アウトのとき」に、キャッチャーが３ストライク目を捕れなかったり、投球がワンバウンドであれば振り逃げできる。

「振り逃げ」とは言うが、小学生のときには見逃しの３ストライク目のボールをキャッチャーが捕り損ねるケースもある。このときも振り逃げできるので、覚えておこう。正式な名前ではないが、「振らず逃げ」と呼ぶ人もいる。

出典：『少年野球 監督が使いたい選手がやっている！ デキるプレイ56』監修/江藤省三