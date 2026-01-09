乃木坂46・奥田いろは『FLASH』で見せた「真冬デート」グラビア

乃木坂46大特集号24P！池田瑛紗が飾る表紙＆巻頭10P、5期生の歌姫・奥田いろは、6期生の新星・愛宕心響が登場！細谷さら、甘妻里菜、伊織もえ掲載の『FLASH』は1月7日(水)発売

乃木坂46 5期生きっての歌姫・奥田いろはが『FLASH』に登場！

乃木坂46の5期生として、圧倒的な歌唱力を武器にミュージカル界でも活躍する奥田いろはが1月7日発売の『FLASH』のグラビアに登場した。

テーマは「真冬のデート」。冬の並木道を散策し、公園でギターを奏でる姿など、彼女の素顔を詰め込んだファン必見の内容だ。

インタビューでは、路上ライブやミュージカルといったグループ外での活動を通して学んだことや感じたことについて語っている。

【プロフィール】

奥田いろは（おくだ・いろは）

20歳 2005年8月20日生まれ

千葉県出身

T157

2022年に5期生として乃木坂46に加入。抜群の歌唱力を生かして、2024年上演の『ロミオ＆ジュリエット』などのミュージカルでも活躍。2月9日から上演されるミュージカル『レイディ・ベス』への出演も決まっている。1月14日に5thアルバム『My respect』をリリース。

そのほか最新情報は、公式X（@nogizaka46）、Instagram（@iroha_okuda_official）にて

【クレジット】

奥田いろは(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤容平