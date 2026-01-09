防御力ゼロの重装甲？ 絶滅の原因となった「メイオラニア」の悲しき進化【眠れなくなるほど面白い 図解 絶滅動物の話】

敵がいないのになぜか重装備だったカメ「メイオラニア」

【メイオラニア DATA】

分類：爬虫類

絶滅時期：3000年前

生息地：オーストラリア、ニューカレドニアなど

ディフェンスを固めすぎた

30万～3万年前ごろ、オーストラリアやニューカレドニアには世界最大級のリクガメが生息していました。その名もメイオラニア。このカメのユニークな点は、重装備された見た目です。生息地域には天敵となる生物はほとんどいなかったにもかかわらず、頭にはツノを生やし、尻尾は強そうなトゲで覆われています。

頭のツノはディスプレイのためにあると考えられていますが、このツノのおかげで一般的なカメのように甲羅の中に頭を引っ込めることができません。頭を引っ込められない弱点を補うかのように甲羅が備えられていたと考えられますが、この甲羅も一般的なカメの甲羅ほどの頑丈さはなく、厚紙程度の薄さしかありませんでした。

トゲのある尻尾は捕食者を追い払うのに役立つと考えられますが、これによって自身の動きが妨げられ、とても鈍かったようです。

自身の身を守るために進化の過程で備わった強そうな外見ですが、どうやらこれが裏目に出てしまったのでしょう。絶滅の原因は氷河期の気候変動ともいわれていますが、大きな原因は島に入植してきた初期人類による乱獲だとされています。頭も引っ込められない、のんびりしたカメは人類にとって格好の標的になったのでしょう。こうして、独特の進化の方向性ゆえにメイオラニアは姿を消してしまったのです。

重装備が弱点となってしまった………!

弱点その1【ツノのせいで頭をしまえない！】

求愛や威嚇のためのディスプレイとして備わっていたものの、このツノがあるために甲羅の中に頭をしまうことができませんでした。

弱点その2【甲羅は見せかけ。防御力はほぼなし！】

頭を引っ込められない代わりに体を守る甲羅が発達。しかし一般的なカメの甲羅より薄く、防御力はほとんど期待できなかったようです。

弱点その3【トゲのある尻尾が重たくて動きが鈍い！】

身を守るために備わったトゲのある尻尾ですが、重たくて取り回しづらく、動きが鈍くなる原因に。

人類による乱獲で絶滅 その捕まえやすさから、入植してきた初期人類の捕食の対象となって絶滅してしまいます。 環境破壊や外来種の影響も 乱獲のほかにも、森林の焼畑化やブタネズミなどの外来種の持ち込みも、絶滅の一因と考えられています。

