¾±»Ê¹ÀÊ¿¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯ÇäµÇ°¡Ø¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¡Ù¤¬½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡×
¡¡3·î30Æü¤Ë¡¢4·î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ø¾±»Ê¹ÀÊ¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼ 2026.04-2027.03¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ê26¡Ë¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£8Æü¤ËÆ±Å¹¤Î¸ø¼°X¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤«¤é¸«¾å¤²¤ë¾±»Ê¹ÀÊ¿¤ÎÈþÎï¥«¥Ã¥È
¡¡¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸¼¨´ü´Ö¤Ï3·î30Æü¡Á4·î20Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë´ü´ÖÃæ¤ËÆ±Å¹¤Ç¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¹ØÆþ¼Ô¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢Å¸¼¨¤ÈÆ±³¨ÊÁ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ËÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Êhttps://towershibuya.jp/news/2026/1/8/223730¡Ë¤ËµºÜ¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!!¡×¡Ö¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ÁÇÅ¨¤Ê¾±»Ê¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ì¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!!¡×¡Ö¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ Ç®¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²«¿§¤¬Æþ¤ë¤È²èÌÌ¤¬±Ç¤¨¤ë´éÎ©¤Á¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡Ö¶²Îµ¹¥¤¡×¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¾±»ÊËÜ¿Í¤Î´õË¾¤â¤¢¤ê¡¢¶²Îµ¤ÎÀ»ÃÏ¡¦Ê¡°æ¸©¤Ç»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£¡Ö°ìÅÙ¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈËÜ¿Í¤¬¶¯¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢Ê¡°æ¸©Î©¶²ÎµÇîÊª´Û¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸©Æâ¤ÎÌ¾½ê¤ò½ä¤ê¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥½¥ê¥Ã¥É¤«¤Ä¥â¡¼¥É¤Ê¥«¥Ã¥È¤«¤é¡¢ËÒ²ÎÅª¤ÊÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤àÁÇ´é¤Þ¤Ç¤ò»£¤ê¤ª¤í¤·¡£
¡¡4·î»Ï¤Þ¤ê¤Î12¥ö·îÂî¾å·¿¤Î»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÈþÎï¤Ê¥«¥Ã¥È¤¿¤Á¤ò³ÛÁõ¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
