周りから見れば、モラハラ夫と上手くやっている奥さん。だけど、本音は本人にしかわかりませんよね……。今回は、モラハラな父に復讐したお母さんのエピソードをご紹介します。

清々しました

「うちの父は亭主関白なモラハラタイプ。昔から母に当たることが多かったけど、母は文句も言わず父のお世話を焼いていました。

父が定年してしばらくたった頃、病気で倒れて入院することに。母は毎日病院へ行って父の看病をしていました。しかし、入院生活のストレスからか、父は何度も母に怒鳴っていて……。私がやめるよう言っても聞きませんでした……。

退院の目処は立たず、父はどんどん弱っていきました。もう会話できるのも最後かというときになり、父は母に『今までありがとう』と、感謝の気持ちを伝えていました。父なりに母を愛していたんだろうな……と、ジーンとしていたのですが、母は無表情。しかも『やっと解放される』『ようやく一人になれて清々しました』と言って、冷たい目で父を見ていたんです……。

そのまま、父は亡くなりました。父が最後に聞いたのは、母のあの言葉。どんな気持ちで亡くなっていったんだろう……。母は、ずっと父のことを恨んでいたのでしょう。葬儀では涙一つ見せなかった母。今は友人たちと旅行に行ったり習い事を始めたりと楽しそうに過ごしています。母は父が亡くなったことで、やっと自分の人生を取り戻せたのでしょうね……」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ お父さんの最期に本音を言ったことが、お母さんなりの復讐だったのかもしれませんね……。どんな思いで夫婦を続けていたのか、本当のところはお母さんにしかわかりません……。

