「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午前１１時現在で、Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



この日の東京株式市場でデルタフライはストップ安ウリ気配。同社は８日取引終了後、米国で実施中の標準療法の再発・難治の急性骨髄性白血病（ＡＭＬ）患者を対象としたＤＦＰ－１０９１７単剤の臨床第３相比較試験について、安全性独立委員会（ＤＳＭＢ）から試験中止の報告を受けたと発表した。治験実施計画書で設定されていた優越性が検証されなかったため。なお、同委員会からは安全性による中止ではなく、患者の多様性を考慮し、特定のサブグループで有効性の差異を検証する価値があるとの見解も示されたという。



この発表が嫌気され、きょうの同社株には売りが膨らんでいる。これを受け売り予想数が増加したようだ。



出所：MINKABU PRESS