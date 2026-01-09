・網屋が急反騰、ＳａａＳ型ビジネスモデルで業績飛躍させ株価も底入れ足に

・日本スキーが５連騰、１２月スキー場来場者数と中間優待新設を材料視

・Ｆ－ブレイン急動意、ＡＩエージェント時代に対応したサイバー防衛で頭角現す

・放電精密は新値追い、第３四半期営業益２．７倍で通期計画を超過

・ファストリが急反発、２６年８月期業績予想及び配当予想を上方修正

・スギＨＤが切り返し急、３～１１月期営業益１９％増でトライアルと包括的協業を開始

・ブイキューブ大幅高、ＪＲ西日本が動画配信プラットフォーム「Ｑｕｍｕ」採用

・アストロＨＤがカイ気配スタート、ＮＡＳＡの宇宙望遠鏡に関連する新規案件採択を材料視

・ソフトバンクＧは強弱観対立、信用買い残重いがＳＱ通過後の押し目買いも想定



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS