フーバーブレイン<3927.T>＝急動意。マドを開けての大幅高を演じ、上値のポイントであった昨年１１月の戻り高値８８５円をクリアした。同社はセキュリティーツールとセキュリティーサービスを掛け合わせたソリューションプラットフォームで顧客企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進を支援するビジネスを展開。業績は飛躍期に突入しており、２５年３月期の営業利益８．５倍化に続き、２６年３月期は前期比３６％営業増益を見込む。更に２７年３月期も増収効果を背景に大幅な利益成長が有力視されている。高市早苗首相は「危機管理投資」の重要性を主張するなか、その一つにサイバーセキュリティーの強化を掲げており、関連銘柄への注目度が再び高まっている。そのなか、同社は人工知能（ＡＩ）が自律的な判断のもとで行動する「ＡＩエージェント時代」に即応し、２９年度までにセキュリティーツールのＡＩエージェント化を標榜している。また、累進配当を基本方針に配当性向の大幅引き上げなど株主還元にも積極的に取り組む姿勢をみせていることから、業績の急拡大が投資家のインカムゲインに直結する銘柄としてマーケットの視線を引き寄せている。



ブイキューブ<3681.T>＝一時ストップ高。同社は８日取引終了後、ＪＲ西日本<9021.T>の社内向け情報共有動画ポータル「Ｊ－Ｔｕｂｅ」に、自社の企業向け動画配信プラットフォーム「Ｑｕｍｕ」が採用されたと発表。これが株価を刺激しているようだ。Ｑｕｍｕは、動画の制作・管理・配信ができる企業向け動画配信プラットフォーム。「誰でも簡単に使える動画制作・編集ツール」「社内配信で使いやすい動画ポータルサイト」「動画単位で設定可能な数々のセキュリティー設定」など、企業で動画を活用するために必要なものが揃っている。



アストロスケールホールディングス<186A.T>＝７５日移動平均線を絡めた中段もみ合いを一気に上放れる。スペースデブリ（宇宙ゴミ）の除去を手掛けるほか、人工衛星の軌道上サービスを行うベンチャー。業績は営業赤字が続いているものの、トップラインの伸びが顕著で、２６年４月期の売上高は前期比倍増を見込む。そうしたなか、８日取引終了後、同社の米子会社が米国航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の宇宙望遠鏡「Ｈａｂｉｔａｂｌｅ Ｗｏｒｌｄｓ Ｏｂｓｅｒｖａｔｏｒｙ（ＨＷＯ）」への軌道上サービス提供の可能性を調査する新規案件に採択されたことを発表。ＮＡＳＡとの初の直接契約となる見込みで、これが株価を強く刺激する格好となった。



出所：MINKABU PRESS