韓国の“人口絶壁”、イーロン・マスクが再び警鐘「北朝鮮は侵攻する必要ない」「3世代後は人口が27分の1」

テスラCEOのイーロン・マスクが、韓国の「人口絶壁（人口急減）」の状況をめぐり、再び懸念を示した。

1月8日（現地時間）、アメリカの起業家ピーター・ディアマンディスのポッドキャストによると、マスクは最近の対談で人口や寿命延長問題を議論した際、「一国が誤った方向に向かっているという信号の一つは、成人用おむつが赤ちゃん用おむつより多くなる時だ」と伝えた。

そして、「韓国はすでに数年前、その地点を超えた」と強調した。

続けてマスクは、「韓国の合計特殊出生率を見ると、3世代後には人口が27分の1に減り、現在の3％水準になる」とし、「北朝鮮が侵攻する必要もなく、ただ歩いて越えてくればいい」と見解を述べ、衝撃を与えた。

マスクは以前にも、人口減少を人類が直面した主要な危機の一つとして挙げてきた。昨年3月の『FOXニュース』のインタビューでも、「韓国のような国の出生率は、人口を維持するために必要な水準の3分の1程度であり、これは3世代が過ぎれば現在の人口の3〜4％しか残らないことを意味する」と警告している。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

合計特殊出生率とは、人口規模を維持するために必要な平均出生率を指し、一般的には2.1人程度が安定的な水準と評価される。

しかし、統計庁によると2024年の韓国の合計特殊出生率は0.75人で、世界最低水準にある。マスクは“世界最悪の少子化国家”である韓国の現実が、「安全保障の空白」に繋がりかねないと警鐘を鳴らしている。

（記事提供＝時事ジャーナル）