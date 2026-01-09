佐野勇斗が自身のInstagramを更新。佐野が出演する1月9日スタートのドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』（テレビ朝日系）で主演を務める松嶋菜々子との2ショットを公開し、注目を集めている。

【写真】M!LK佐野勇斗と松嶋菜々子の『紅白』舞台裏ショット＆脚長ぶり際立つスーツ姿（3枚目）／『おコメの女』をリアタイした佐野（2本）／黒ジャケット姿の松嶋＆佐野2ショット

■M!LK佐野勇斗が『おコメの女』で共演の松嶋菜々子と魅せる笑顔！

同作は、東京国税局・資料調査課に新設されたドラマオリジナル部署「複雑国税事案処理室」（通称「ザッコク」）を舞台にした社会派エンタメドラマ。佐野は、東大卒の財務省キャリア・笹野役として、松嶋演じる東京国税局の敏腕調査官・米田正子とともに悪徳脱税者に立ち向かう。

佐野は「今夜21:00からおコメの女がスタートします！！」とコメント。続けて、「難しそう…と思う方が多いかと思うのですが、毎話すごくスカッとするスーパーヒーローのようなお話なので、ぜひ見ていただけると嬉しいです」とドラマをアピールした。さらに「写真は、紅白歌合戦で松嶋菜々子さんとお会いできた時の。」と報告し、艶やかな青の着物に身を包んだ松嶋と、華やかなステージ衣装の佐野が笑顔で並ぶ2ショットを披露。ふたりは2016年放送のドラマ『砂の塔～知りすぎた隣人～』でも共演しており、今回が約10年ぶりのドラマ共演となる。

「『イイじゃん』を歌う直前に、松嶋さんが“頑張って（力こぶの絵文字）”とやってくださって、すごく嬉しかったんですよね。。ありがとうございました」と、当時のエピソードを噛み締めるように綴った佐野。ほかにも、台本を手にソファに座る真剣な横顔のモノクロショットや、スーツ姿で写真撮影に臨む姿の2枚のオフショットを投稿している。

SNSでは「美男美女で目の保養」「なんとも美しいおふたり」「紅白での素敵エピかわいい」「砂の塔懐かしい！」「イケメンすぎて滅」「スーツ×黒髪の勇斗くんかっこよくて刺さりまくり」など大きな反響が寄せられたほか、「ドラマ面白かったよー！！！」視聴したファンからの感想も数多く寄せられていた。

■『おコメの女』をリアルタイム視聴した佐野勇斗

なお、佐野はドラマをリアルタイムで視聴する様子を自身のX（旧Twitter）に投稿。放送開始時には「はじまったー！みてる？？」と呼びかけ、放送後には「面白かったーー！見てくれてありがとう！！たくさんつぶやいてくれてありがとう」と、視聴者への感謝を伝えていた。

■『林修の今知りたいでしょ！』に黒ジャケット姿で出演した松嶋菜々子と佐野勇斗