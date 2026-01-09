東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、ＰバンＣＯＭがS高
9日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数839、値下がり銘柄数502と、値上がりが優勢だった。
個別ではピーバンドットコム<3559>がストップ高。オーテック<1736>、藤田エンジニアリング<1770>、田辺工業<1828>、植木組<1867>、テクノ菱和<1965>など81銘柄は昨年来高値を更新。サンデー<7450>、夢みつけ隊<2673>、Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<2437>、ｆｏｎｆｕｎ<2323>、ワイヤレスゲート<9419>は値上がり率上位に買われた。
一方、コンピューターマネージメント<4491>、岡山製紙<3892>、中国工業<5974>、東京衡機<7719>、アイフリークモバイル<3845>は値下がり率上位に売られた。
株探ニュース
