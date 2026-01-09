　9日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比9.3％増の1643億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同13.5％増の1223億円だった。

　個別ではＮＥＸＴ　東証銀行業株価指数 <1615> 、グローバルＸ　ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、グローバルＸ　ロジスティクス・Ｊ－ＲＥＩＴ　ＥＴＦ <2565> 、ｉシェアーズ　ＭＳＣＩ　ジャパン　ＳＲＩ <2851> 、ＮＥＸＴ　建設・資材 <1619> など37銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　天然ガス上場投資信託 <1689> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ｉシェアーズ・コア　日本国債　ＥＴＦ <2561> が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ　原油ブル <2038> が5.01％高、ＳＭＴ　ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> が5.01％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　パラジウム上場投資信託 <1675> が4.41％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ＷＴＩ　原油上場 <1690> が4.01％高、ＮＥＸＴ　ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> が3.79％高と大幅な上昇。

　一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　産業用金属 <1686> は5.94％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.64％安、ＮＥＸＴ　東証グロース市場２５０ <2042> は4.28％安、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　ドバイ原油先物　ベア　ＥＴＮ <2039> は3.11％安、グローバルＸ　メタルビジネス－日本株式 <2646> は3.07％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が575円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金812億1300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均874億6300万円を下回った。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が123億1300万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が73億9700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が64億8000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が54億2300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が49億800万円の売買代金となった。

株探ニュース