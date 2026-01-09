ETF売買動向＝9日前引け、上場リートＭ、日経高配５０が新高値 ETF売買動向＝9日前引け、上場リートＭ、日経高配５０が新高値

9日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比9.3％増の1643億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同13.5％増の1223億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 東証銀行業株価指数 <1615> 、グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、グローバルＸ ロジスティクス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2565> 、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン ＳＲＩ <2851> 、ＮＥＸＴ 建設・資材 <1619> など37銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が5.01％高、ＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> が5.01％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が4.41％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が4.01％高、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> が3.79％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> は5.94％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.64％安、ＮＥＸＴ 東証グロース市場２５０ <2042> は4.28％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> は3.11％安、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は3.07％安と大幅に下落した。



日経平均株価が575円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金812億1300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均874億6300万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が123億1300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が73億9700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が64億8000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が54億2300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が49億800万円の売買代金となった。



株探ニュース

