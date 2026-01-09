9日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数335、値下がり銘柄数226と、値上がりが優勢だった。



個別ではアーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>がストップ高。Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>は一時ストップ高と値を飛ばした。博展<2173>、技術承継機構<319A>、ミーク<332A>、サインド<4256>、サイエンスアーツ<4412>など13銘柄は昨年来高値を更新。ＷＡＳＨハウス<6537>、エアークローゼット<9557>、アクアライン<6173>、フラー<387A>、Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>は値上がり率上位に買われた。



一方、スタートライン<477A>が昨年来安値を更新。ＲＯＸＸ<241A>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、オンコリスバイオファーマ<4588>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>は値下がり率上位に売られた。



