ETF売買代金ランキング＝9日前引け
9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 81213 17.9 45350
２. <1357> 日経Ｄインバ 12313 3.6 5516
３. <1321> 野村日経平均 7397 16.0 53710
４. <1458> 楽天Ｗブル 6480 -2.1 53830
５. <1540> 純金信託 6077 2.0 21435
６. <1579> 日経ブル２ 5423 37.2 488.0
７. <1360> 日経ベア２ 4908 -5.4 135.4
８. <1542> 純銀信託 4886 -13.5 35780
９. <1615> 野村東証銀行 1911 41.0 562.1
10. <1568> ＴＰＸブル 1833 49.3 755.9
11. <1306> 野村東証指数 1710 14.4 3684.0
12. <1398> ＳＭＤリート 1469 -47.7 2094.0
13. <2644> ＧＸ半導日株 1415 -29.3 2726
14. <1541> 純プラ信託 1277 -28.4 10720
15. <2036> 金先物Ｗブル 1182 -14.9 192600
16. <1671> ＷＴＩ原油 1061 118.8 3013
17. <314A> ｉＳゴールド 949 2.7 333.4
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 913 21.9 69560
19. <1459> 楽天Ｗベア 900 -10.5 223
20. <1489> 日経高配５０ 890 25.0 2959
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 851 -4.9 2204.0
22. <1328> 野村金連動 768 69.5 16735
23. <2038> 原油先Ｗブル 751 666.3 1404
24. <2244> ＧＸＵテック 736 16.5 3175
25. <1326> ＳＰＤＲ 708 4.6 64630
26. <1329> ｉＳ日経 679 2.4 5383
27. <466A> ＧＸ防衛テク 640 92.8 1247
28. <435A> ｉＦ日本配当 544 8.4 2261
29. <1655> ｉＳ米国株 495 65.6 786.2
30. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 486 2109.1 374.9
31. <200A> 野村日半導 467 -9.8 2544
32. <1330> 上場日経平均 428 -49.6 53740
33. <1320> ｉＦ日経年１ 425 37.1 53510
34. <1475> ｉＳＴＰＸ 423 -30.5 362.9
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 388 3.2 31250
36. <1693> ＷＴ銅 361 -16.8 8036
37. <1346> ＭＸ２２５ 358 -16.2 53760
38. <1545> 野村ナスＨ無 355 -19.9 40520
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 347 -70.9 2279
40. <2559> ＭＸ全世界株 335 7.4 26560
41. <1547> 上場ＳＰ５百 318 53.6 11890
42. <1367> ｉＦＴＰＷブ 288 61.8 58310
43. <1358> 上場日経２倍 275 -0.7 86100
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 272 -32.7 1077
45. <1476> ｉＳＪリート 260 111.4 2114
46. <1699> 野村原油 260 140.7 389.3
47. <2516> 東証グロース 246 -1.6 555.9
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 235 15.2 59870
49. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 231 7.4 530.3
50. <2632> ＭＸナスヘ有 230 1816.7 15825
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 81213 17.9 45350
２. <1357> 日経Ｄインバ 12313 3.6 5516
３. <1321> 野村日経平均 7397 16.0 53710
４. <1458> 楽天Ｗブル 6480 -2.1 53830
５. <1540> 純金信託 6077 2.0 21435
６. <1579> 日経ブル２ 5423 37.2 488.0
７. <1360> 日経ベア２ 4908 -5.4 135.4
８. <1542> 純銀信託 4886 -13.5 35780
９. <1615> 野村東証銀行 1911 41.0 562.1
10. <1568> ＴＰＸブル 1833 49.3 755.9
11. <1306> 野村東証指数 1710 14.4 3684.0
12. <1398> ＳＭＤリート 1469 -47.7 2094.0
13. <2644> ＧＸ半導日株 1415 -29.3 2726
14. <1541> 純プラ信託 1277 -28.4 10720
15. <2036> 金先物Ｗブル 1182 -14.9 192600
16. <1671> ＷＴＩ原油 1061 118.8 3013
17. <314A> ｉＳゴールド 949 2.7 333.4
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 913 21.9 69560
19. <1459> 楽天Ｗベア 900 -10.5 223
20. <1489> 日経高配５０ 890 25.0 2959
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 851 -4.9 2204.0
22. <1328> 野村金連動 768 69.5 16735
23. <2038> 原油先Ｗブル 751 666.3 1404
24. <2244> ＧＸＵテック 736 16.5 3175
25. <1326> ＳＰＤＲ 708 4.6 64630
26. <1329> ｉＳ日経 679 2.4 5383
27. <466A> ＧＸ防衛テク 640 92.8 1247
28. <435A> ｉＦ日本配当 544 8.4 2261
29. <1655> ｉＳ米国株 495 65.6 786.2
30. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 486 2109.1 374.9
31. <200A> 野村日半導 467 -9.8 2544
32. <1330> 上場日経平均 428 -49.6 53740
33. <1320> ｉＦ日経年１ 425 37.1 53510
34. <1475> ｉＳＴＰＸ 423 -30.5 362.9
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 388 3.2 31250
36. <1693> ＷＴ銅 361 -16.8 8036
37. <1346> ＭＸ２２５ 358 -16.2 53760
38. <1545> 野村ナスＨ無 355 -19.9 40520
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 347 -70.9 2279
40. <2559> ＭＸ全世界株 335 7.4 26560
41. <1547> 上場ＳＰ５百 318 53.6 11890
42. <1367> ｉＦＴＰＷブ 288 61.8 58310
43. <1358> 上場日経２倍 275 -0.7 86100
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 272 -32.7 1077
45. <1476> ｉＳＪリート 260 111.4 2114
46. <1699> 野村原油 260 140.7 389.3
47. <2516> 東証グロース 246 -1.6 555.9
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 235 15.2 59870
49. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 231 7.4 530.3
50. <2632> ＭＸナスヘ有 230 1816.7 15825
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース