　9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 81213　　　17.9　　　 45350
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 12313　　　 3.6　　　　5516
３. <1321> 野村日経平均　　　7397　　　16.0　　　 53710
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6480　　　-2.1　　　 53830
５. <1540> 純金信託　　　　　6077　　　 2.0　　　 21435
６. <1579> 日経ブル２　　　　5423　　　37.2　　　 488.0
７. <1360> 日経ベア２　　　　4908　　　-5.4　　　 135.4
８. <1542> 純銀信託　　　　　4886　　 -13.5　　　 35780
９. <1615> 野村東証銀行　　　1911　　　41.0　　　 562.1
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　1833　　　49.3　　　 755.9
11. <1306> 野村東証指数　　　1710　　　14.4　　　3684.0
12. <1398> ＳＭＤリート　　　1469　　 -47.7　　　2094.0
13. <2644> ＧＸ半導日株　　　1415　　 -29.3　　　　2726
14. <1541> 純プラ信託　　　　1277　　 -28.4　　　 10720
15. <2036> 金先物Ｗブル　　　1182　　 -14.9　　　192600
16. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1061　　 118.8　　　　3013
17. <314A> ｉＳゴールド　　　 949　　　 2.7　　　 333.4
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 913　　　21.9　　　 69560
19. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 900　　 -10.5　　　　 223
20. <1489> 日経高配５０　　　 890　　　25.0　　　　2959
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 851　　　-4.9　　　2204.0
22. <1328> 野村金連動　　　　 768　　　69.5　　　 16735
23. <2038> 原油先Ｗブル　　　 751　　 666.3　　　　1404
24. <2244> ＧＸＵテック　　　 736　　　16.5　　　　3175
25. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 708　　　 4.6　　　 64630
26. <1329> ｉＳ日経　　　　　 679　　　 2.4　　　　5383
27. <466A> ＧＸ防衛テク　　　 640　　　92.8　　　　1247
28. <435A> ｉＦ日本配当　　　 544　　　 8.4　　　　2261
29. <1655> ｉＳ米国株　　　　 495　　　65.6　　　 786.2
30. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 486　　2109.1　　　 374.9
31. <200A> 野村日半導　　　　 467　　　-9.8　　　　2544
32. <1330> 上場日経平均　　　 428　　 -49.6　　　 53740
33. <1320> ｉＦ日経年１　　　 425　　　37.1　　　 53510
34. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 423　　 -30.5　　　 362.9
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 388　　　 3.2　　　 31250
36. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 361　　 -16.8　　　　8036
37. <1346> ＭＸ２２５　　　　 358　　 -16.2　　　 53760
38. <1545> 野村ナスＨ無　　　 355　　 -19.9　　　 40520
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 347　　 -70.9　　　　2279
40. <2559> ＭＸ全世界株　　　 335　　　 7.4　　　 26560
41. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 318　　　53.6　　　 11890
42. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 288　　　61.8　　　 58310
43. <1358> 上場日経２倍　　　 275　　　-0.7　　　 86100
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 272　　 -32.7　　　　1077
45. <1476> ｉＳＪリート　　　 260　　 111.4　　　　2114
46. <1699> 野村原油　　　　　 260　　 140.7　　　 389.3
47. <2516> 東証グロース　　　 246　　　-1.6　　　 555.9
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 235　　　15.2　　　 59870
49. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 231　　　 7.4　　　 530.3
50. <2632> ＭＸナスヘ有　　　 230　　1816.7　　　 15825
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース