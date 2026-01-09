歌手で俳優の中島健人（31）が9日、都内で高級ブランド「ブルガリ」のアンバサダー就任発表会に出席した。

就任にあたり「本当に幸せで大変光栄に思ってます。ご縁は2年以上続いていて、ついにこういう素敵な機会を与えていただけたのが凄いうれしいです。ブルガリさんとのご縁はジュエリーのような輝きがあると思っている」と喜びを語った。

ブルガリのイメージは「深いクリエイティブそして品格を感じてます。ブルガリのジュエリーだったりとかブルガリを身にまとった方の空気感だったり雰囲気っていうのは、普段感じることもできないような輝きだったりとか、ラグジュアリーさを感じる。それと同時にこの日常の中でも輝くこのブルガリの光り方だったりとか、なんか道すがらブルガリのブティックを見たときの洗練された空気感が凄く好き。常に憧れを感じるブランドです」と語り、すっかり魅了されている。

今後の活動に向けて「このご縁のジュエリーのような輝きをブルガリファミリーの一員として多くの方にこれから届けていくのが僕の責務でもあり、使命だと思っている。しっかりとプライドを持って、もちろんアイドルとしても、ブルガリファミリーの一員としても、日本中、世界中に届けていくその覚悟を持って今日からしっかり尽力していきたい」と意気込んだ。