昨年12月に死去した初代林家三平さんの妻で林家正蔵（63）の母・海老名香葉子（えびな・かよこ、本名嘉代子＝かよこ）さん（享年92）のお別れの会が9日、東京都台東区の寛永寺輪王殿で開かれた。漫画家のちばてつや氏（86）が弔辞を呼んだ。

香葉子さんは東京大空襲で両親ら家族6人を失った。戦火の悲惨さを語り継ぐために、2005年には私財を投じて東京・上野恩賜公園内に「時忘れじの塔」を建立。そこから毎年「時忘れじの集い」を開催してきた。ちば氏は同式典に出席し、海老名さんとともに戦争の悲惨さと平和の尊さを訴えてきた。

ちば氏は「香葉ちゃん」と語りかけ、「90歳になったばっかりのころはあんなにお元気だったので、突然のお別れにびっくりしています」と別れを惜しんだ。

海老名さんとちば氏は2024年に満州からの引き揚げ体験をテーマにした絵本「大大陸に陽は落ちて」を出版した。「本当に寝る間も惜しんでの大活躍でした。でもその出版は思いのほか大変だったので、お姉ちゃんは燃え尽きてしまったのかね。出版の後、体力が落ちてしまって、みんなが心配しておりました」と明かした。

「それにしても香葉子姉ちゃん、あなたは本当に波瀾万丈の凄い人生でしたね」とちば氏。海老名さんは東京大空襲で一家8人のうち三男の兄を除いて6人を失った。「でも香葉子ちゃんは優しいお母さんの遺言。“いいかい、どんなに辛いことがあってもいつもニコニコ笑顔を忘れないで生きるんだよ”という遺言を守って、いつもニコニコ。えくぼの香葉ちゃんと呼ばれて、誰からも愛されて、初代の林家三平さんと結婚して、その後は林家一門のおかみさんとして大活躍。毎年3月9日には東京大空襲の慰霊祭を続けておられるのは日本中の誰もが知っていることです」と話した。

天国の海老名さんに向け、「香葉子姉ちゃん、あなたが育てたたくさんのお弟子さんたちはおかみさんのおかげで、それぞれの才能や個性を発揮して、日本中で頑張っていますよ。今はもう安心してゆっくり心置きなくお眠りください」と語りかけた。「きょうは皆さんと一緒に心からご冥福をお祈りいたします」と追悼し、「香葉子姉ちゃん、またね」と結んだ。

香葉子さんは1933年生まれ、東京都出身。52年に初代林家三平さんと結婚。三平さんの死後、45年にわたって一門の存続に尽力した。個人事務所「ねぎし事務所」の代表取締役を務め、95年には三平さんゆかりの品を展示する「ねぎし三平堂」をオープンした。長男は九代目林家正蔵、次男は二代目林家三平。長女の美どり、次女の泰葉も芸能界で活躍している。美どりの夫は俳優の峰竜太。