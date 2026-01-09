中島健人、大人になったと思う瞬間は“継承”の機会「自分が受けた恩をいろんな方に返していきたい」
俳優・歌手の中島健人が8日、東京・銀座で行われたブルガリ アンバサダー就任記者発表会に登壇した。トークセッションではもうすぐ成人の日ということで大人になったと思う瞬間について語った。
【写真】色気溢れる…舌ペロで首元に手を添える中島健人
中島は「表現の世界に長くいるなかで自分自身が恩返しすべき人が増えた」と変化を実感。「最初は右も左もわからない状況なのでどうしていいか、常に誰かに聞いて吸収していく成長してく人生だったと思う」と回想する。
だが今は「先輩からいろんな知識を受け取りつつ僕自身が自分の後輩だったりありとあらゆる方にになにかを継承していく時間が増えた。先輩に対しても、自分が受けた恩をいろんな方に返していきたいと思ったタイミングにすごく大人になったな、と思いました」と自らの経験を踏まえて価値観をのぞかせた。
この日は217万円のウォッチをはじめ、ネックレスやリング、ブレスレットとなど同ブランドのジュエリーを身に着けて登場。「本当に夢のような時間。銀座という憧れの街。昔から家族で歩いて、そのきらめきをファミリーで受けてきた。このブルガリタワーは子どもの頃から見てきた場所。そのタワーのすてきな場所でアンバサダーの会見できることは幸甚に存じますし光栄なこと」とうっとりと語っていた。
