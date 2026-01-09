「今日好き」出身美女、ワンショル私服で美肩ライン披露「スタイル神」「可愛すぎる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが1月7日、自身のInstagramを更新。ワンショルダートップスの私服ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」日本一かわいい女子高生「スタイル神」ワンショル私服姿
米澤は「このあとデジカメぶっこわれ！！！！おーのー！！！」と撮影時のアクシデントを明かし、写真を複数枚投稿。夜の屋外で撮影されたワンショルダートップスにデニムを合わせた私服姿で、肩の美しいラインが印象的な装いを披露している。自身のソロショットのほか、スープカレーを楽しむ姿や友人との2ショットなども併せて公開している。
この投稿には「スタイル神」「可愛すぎる」「レベチ」「ビジュが最高」「着こなせるのすごい」「印象変わる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
