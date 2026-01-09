木下優樹菜、次女へのサンドイッチ弁当披露「盛り付け綺麗」「食べ応えありそう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/09】元タレントの木下優樹菜が1月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。サンドイッチの弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】芸人の30代元妻「盛り付け綺麗」サンドイッチ詰まった次女弁当
木下は「まぁちんだけべんと」「トマト隠したよ」とつづり、手作り弁当を公開。ハムやきゅうりが入ったサンドイッチとソーセージがびっしりと詰まった彩りの良い弁当となっており、「まぁちん」こと次女の茉叶菜（まかな）さんの弁当だと記されている。
この投稿に、ファンからは「食べ応えありそう」「パクパク食べれそう」「次女ちゃんトマト嫌いなのかな」「盛り付け綺麗」「美味しそう」などの声が上がっている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
