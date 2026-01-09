工藤静香、市販のレモン果汁使った作り置き料理披露「親近感がわく」「真似したい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/09】歌手の工藤静香が1月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。市販のレモン果汁を使った作り置きの様子を披露し、注目を集めている。
【写真】キムタクの55歳妻「親近感がわく」保存袋で作り置きする様子
工藤は、頂き物だというレモン果汁で漬けた保存食作りの様子を投稿。「作っておくと便利」とコメントし、レモン汁を使った保存袋やガラス容器に仕込まれた作り置きを披露している。
この投稿には「参考になる」「真似したい」「親近感がわく」「作り置き上手」「健康的」「日常が素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
