『ばけばけ』ヘブン怒り爆発→トキ大号泣→想定外の結末に感動「今日も神回」「情緒が大変」の声（ネタバレあり）
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」（第70回）が9日に放送され、ヘブン（トミー・バストウ）が怒りをあらわにし、トキ（高石）が大号泣。そして想定外の結末を迎えると、ネット上には「今日も神回で号泣の後に爆笑」「朝から情緒が大変」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】「だらくそがぁー！」 祝いの日に“家族”一丸となって叫ぶトキ（高石あかり）たち
トキとヘブンの結婚が認められ、松野・雨清水の両家との顔合わせが行われる。和やかな雰囲気で顔合わせは進むものの、ヘブンはトキや両家が秘密を抱えたままであることに納得できず「カゾク…ナル…デキナイ」と言い出す。
そしてヘブンは「ミンナ、ウソツキ！」と怒りをあらわにし、松野家に借金があることや三之丞（板垣李光人）が社長ではないこと、そしてトキが女中の給金で松野・雨清水両家を養っていることを知っていると告白する。
一方のトキはその事実を黙っていたことを認めつつ、金のためにヘブンと結婚したと思われたくなかったと打ち明ける。トキの心の内を聞いたフミ（池脇千鶴）とタエ（北川景子）は謝罪。三之丞もその場で、タエにウソをつき続けたことを詫びる。
そしてフミはヘブンに対して、タエもトキの“母親”であることを伝える。真実を知ったヘブンは、トキの2人の母親に向けて「ママサン、フタリ…ウレシイデス」と優しい笑顔を見せる。
ヘブンが「オフミママサン…オタエママサン…」とつぶやくとトキは「ダメ！」と声を上げ「ずるいです」とポツリ。トキは号泣しながら「私だって…ずっと言いたかった…母上って…」とタエへの思いを吐露。ヘブンから“母上”と呼ぶよう促されるものの、うまく言えないトキ。するとフミは「なら“ママさん”はどう？」と提案。トキは泣きながらタエを「ママ…ママさん…」と呼ぶ。
タエは涙ながらに笑顔を見せ「はい」と返事をして、フミに「ありがとう」と頭を下げる。そのそばでトキが号泣する中、三之丞は緊張の糸が解けたようにその場に倒れ込む。司之介（岡部たかし）は「わかりますよ坊ちゃん」と三之丞に近付き「こげな時は叫ぶのが一番です。“だらくそがぁ！”と」と誘う。そして縁側に集まった“家族”全員で、空に向かって「だらくそがぁ！」と叫ぶのだった…。
ヘブンの怒りとトキやタエの涙を経て、家族全員の「だらくそ」コールで幕を閉じた第70回。放送後、ネット上には「今年初の涙腺決壊だよ」「あかん泣きすぎてしんどい」「ママさんって言った時、嗚咽したわ」「今日も神回で号泣の後に爆笑で疲れたー」「号泣からの大笑いで朝から情緒が大変」などの反響が巻き起こっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
トキとヘブンの結婚が認められ、松野・雨清水の両家との顔合わせが行われる。和やかな雰囲気で顔合わせは進むものの、ヘブンはトキや両家が秘密を抱えたままであることに納得できず「カゾク…ナル…デキナイ」と言い出す。
そしてヘブンは「ミンナ、ウソツキ！」と怒りをあらわにし、松野家に借金があることや三之丞（板垣李光人）が社長ではないこと、そしてトキが女中の給金で松野・雨清水両家を養っていることを知っていると告白する。
一方のトキはその事実を黙っていたことを認めつつ、金のためにヘブンと結婚したと思われたくなかったと打ち明ける。トキの心の内を聞いたフミ（池脇千鶴）とタエ（北川景子）は謝罪。三之丞もその場で、タエにウソをつき続けたことを詫びる。
そしてフミはヘブンに対して、タエもトキの“母親”であることを伝える。真実を知ったヘブンは、トキの2人の母親に向けて「ママサン、フタリ…ウレシイデス」と優しい笑顔を見せる。
ヘブンが「オフミママサン…オタエママサン…」とつぶやくとトキは「ダメ！」と声を上げ「ずるいです」とポツリ。トキは号泣しながら「私だって…ずっと言いたかった…母上って…」とタエへの思いを吐露。ヘブンから“母上”と呼ぶよう促されるものの、うまく言えないトキ。するとフミは「なら“ママさん”はどう？」と提案。トキは泣きながらタエを「ママ…ママさん…」と呼ぶ。
タエは涙ながらに笑顔を見せ「はい」と返事をして、フミに「ありがとう」と頭を下げる。そのそばでトキが号泣する中、三之丞は緊張の糸が解けたようにその場に倒れ込む。司之介（岡部たかし）は「わかりますよ坊ちゃん」と三之丞に近付き「こげな時は叫ぶのが一番です。“だらくそがぁ！”と」と誘う。そして縁側に集まった“家族”全員で、空に向かって「だらくそがぁ！」と叫ぶのだった…。
ヘブンの怒りとトキやタエの涙を経て、家族全員の「だらくそ」コールで幕を閉じた第70回。放送後、ネット上には「今年初の涙腺決壊だよ」「あかん泣きすぎてしんどい」「ママさんって言った時、嗚咽したわ」「今日も神回で号泣の後に爆笑で疲れたー」「号泣からの大笑いで朝から情緒が大変」などの反響が巻き起こっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」