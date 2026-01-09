¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¾×·â¡¢¶¯¤¹¤®¤ëV3¶Í°þ³Ø±à¡¡¡ÖÂçºåÀª¡×¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¡Ä²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤¿Æ£¸¶´ÆÆÄ¤Î¿ÔÎÏ
Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ·è¾¡
¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¤Ï7Æü¡¢Âçºå¡¦ÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀîÂè1¡Ë¤¬µþÅÔÀ®¾Ï¤ò36-15¤ÇÇË¤Ã¤Æ3Âç²ñÏ¢Â³6ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤ËÂçºåÀª3¹»¤òÇË¤ê¡¢·è¾¡¤â¥¹¥¤Î¤Ê¤¤Àï¤¤Êý¤Ç²÷¾¡¡£ÎáÏÂ¤ËÆþ¤Ã¤Æ5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¡Ö¶Í°þ»þÂå¡×ÅþÍè¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤Þ¤¿Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡£¶ì¤·¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Æ¹¾å¤²¤Ç3ÅÙÃè¤òÉñ¤Ã¤¿¶Í°þ³Ø±à¤ÎÆ£¸¶½¨Ç·´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤Ï¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£½øÈ×¤ËÀèÀ©¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¶¯ÎÏFW¤ò¼´¤Ë¸åÈ¾¤ÏÁê¼ê¤ò°µÅÝ¡£SOÃÝ»³»Ë¿Í¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Áê¼ê¥¥Ã¥¯¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¤¡¢FBÁ¾²æÂçÏÂ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬40¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¤DG¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÂçÉñÂæ¤Ç¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡3Ï¢ÇÆ¤Ï»Ë¾å6¹»ÌÜ¤À¤¬¡¢Æ±»Ö¼ÒÃæ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Èµþ¾ë»ÕÈÏ¡ÊÄ«Á¯¡Ë¤Ï½Ð¾ì2¡Á8¹»¤È¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀïÁ°¤ÎµÏ¿¡¢½©ÅÄ¹©¤ÈÅìÊ¡²¬¤ÏÎ¾¹»Í¥¾¡¤ò´Þ¤à¤«¤é¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤Î3Ï¢ÇÆ¤Ï01Ç¯ÅÙ¤«¤é4Ï¢ÇÆ¤·¤¿·¼¸÷³Ø±à¡Ê¸½¾ïæÆ·¼¸÷³Ø±à¡¢Âçºå¡Ë°ÊÍèÀï¸å2¹»ÌÜ¤Î°Î¶È¤À¡£
¡¡Ãæ¿È¤ÎÇ»¤¤Í¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£ÂçºåÀª3¹»·âÇË¤Ï»Ë¾å½é¡£¾ïæÆ³Ø±à¡ÊµìÂç¹©Âç¹â¡Ë¡¢Åì³¤Âç¶ÄÀ±¡¢Âçºå¶Í°þ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¶¯¹ë¤À¡£·è¾¡¤ÎµþÅÔÀ®¾ÏÀï¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Æ£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçºåÀª¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿Æ±´ÆÆÄ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
¡¡ÆüÂÎÂçÂ´¶È¸å¤Î1990Ç¯¤Ë¶Í°þ³Ø±à¤ËÉëÇ¤¤·¡¢2002Ç¯¤Ë¥³¡¼¥Á¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿Æ£¸¶´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂçºåÀª¤Ï¹â¤¤ÊÉ¤À¤Ã¤¿¡£¿ÀÆàÀî¤Î²¦ºÂ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿ÁêÌÏÂæ¹©¤òÇË¤Ã¤Æ²Ö±à½é½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï96Ç¯ÅÙ¡£98Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬Âç¹©Âç¹â¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£10Ç¯ÅÙ¤ËÅìÊ¡²¬¤ÈÎ¾¹»Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢13Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï5Âç²ñÏ¢Â³½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤ÇÂçºåÀª¤ËÉé¤±Â³¤±¤¿¡£
¡¡Ê¿À®¤Î»þÂå¡¢ÂçºåÀª¤Î¶¯¤µ¤Ï°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£30Ç¯´Ö¤Ç15²ó¤ÎÍ¥¾¡¡¢ÂçºåÀªÆ±»Î¤Î·è¾¡ÂÐ·è¤â2ÅÙ¤¢¤Ã¤¿¡£ÅìÊ¡²¬¤ËÉú¸«¹©¡ÊµþÅÔ¡Ë¡¢Å·Íý¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤ò²Ã¤¨24Âç²ñ¤Ç¡ÖÀ¾¡×¤¬Í¥¾¡¡£¡ÖÀ¾¹âÅìÄã¡×¤Î²Ö±à¤Ë¡¢Æ£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂçºå¤ÇÂçºå¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤ÏÂçÊÑ¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅì¡×¤Î¾¼ÏÂ¤«¤é¡ÖÀ¾¡×¤ÎÊ¿À®¤ò·Ð¤Æ¡Ö¶Í°þ»þÂå¡×¤Ø
¡¡¿´Íý³Ø¼Ô¤ò¾·¤¤¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÎÌ»º¤¹¤ëÆüÂÎÂç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô¤Ø¤Î½Ð¤²¤¤¤³¤Ç¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤ó¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤ò³Ø¤Ó¡¢»ØÆ³¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¡£ÎôÀª¤Ê´ØÅìÀª¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë´ØÅì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°ÁÏÀß¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£ÂçºåÀª¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿À®ºÇ¸å¤Î18Ç¯ÅÙ¡¢·è¾¡¤ÇÂçºå¶Í°þ¤ËÇÔ¤ì¤¿¶Í°þ³Ø±à¤ÏÍâ19Ç¯ÅÙ·è¾¡¤Ç¸æ½ê¼Â¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤òÇË¤ê½é¤ÎÃ±ÆÈÍ¥¾¡¡¢ÎáÏÂ¤Î½éÂå²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤ÇÅì³¤Âç¶ÄÀ±¤òÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡Ö·è¾¡¤Ç½é¤á¤ÆÂçºåÀª¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£¤½¤·¤Æº£Âç²ñ¡¢»Ë¾å½é¤á¤ÆÂçºå3¹»¤ò·âÇË¡£·è¾¡¤ÎµþÅÔÀ®¾Ï¤ò´Þ¤á¡Ö±ÉÍÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçºåÀª¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀªÎÏ¿Þ¤Ï»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£40Ç¯Á°¤Î85Ç¯ÅÙ¡¢Æ£¸¶´ÆÆÄ¤ÏÂçÅìÂç°ì¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÎWTB¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤ÏÆ±¤¸ÅìµþÂåÉ½¤ÎËÜ¶¿¡¢ÁêÌÏÂæ¹©¤È·§Ã«¹©¡Êºë¶Ì¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´ØÅìÀª¤¬¥Ù¥¹¥È4¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£¶Í°þ¤Î¶¯ÎÏFW¤ò°é¤Æ¤¿¶â»Ò½ÓºÈ¥³¡¼¥Á¤ÏÍâ86Ç¯ÅÙÍ¥¾¡¤·¤¿¹ñ³Ø±¡µ×²æ»³¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÎHO¡£·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï·§Ã«¹©¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ï¡ÖÅì¹âÀ¾Äã¡×¤À¤Ã¤¿¡£Àï¸å¤Î½©ÅÄ¹©»þÂå¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÊÝÁ±¡¢ÌÜ¹õ¡¢¹ñ³Ø±¡µ×²æ»³¤ÈÅìµþÀª¤¬Âç²ñ¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£ÂçÅìÂç°ìÂÐËÜ¶¿¤Þ¤Ç¡¢ÅìµþÀªÆ±»Î¤Î·è¾¡ÂÐ·è¤Ï¼Â¤Ë7²ó¡£´ØÅìÀª¥Ù¥¹¥È4ÆÈÀê¤Î»þ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à¤Ë¡Ö¤â¤¦¡¢ÃáÉãµÜ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¡×¤È¤¤¤¦¤¿¤áÂ©¸ò¤¸¤ê¤ÎÀ¼¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤¿¡£
¡ÖÅì¡×¤Î¾¼ÏÂ¤«¤é¡ÖÀ¾¡×¤ÎÊ¿À®¤ò·Ð¤Æ¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶Í°þ³Ø±à¤¬¡Ö²«¶â»þÂå¡×¤òÃÛ¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Æ£¸¶´ÆÆÄ¤Ï40Ç¯¤Î»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò»×¤Ã¤Æ¡Ö´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Â³¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Í°þ³Ø±à¤¬¡ÖÀ¾¹âÅìÄã¡×¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î´ØÅìÀª¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂçºåÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¶¯¤¤¤·¡¢ÅìÊ¡²¬¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÅì¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ì¤ÐÁ´ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤ê¡¢¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶Í°þ³Ø±à¤ËÂ³¤¯´ØÅìÀª¤ÎÌö¿Ê¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡ºÆ¤Ó´ØÅì¤Î»þÂå¤¬Íè¤ë¤Î¤«¡£ÂçºåÀª3¹»¤òÇË¤Ã¤¿¶Í°þ³Ø±à¤ÎÎò»ËÅª¤Ê3Ï¢ÇÆ¤Ï¡¢ÀªÎÏ¿Þ¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î½ø¾Ï¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£Àï¸åºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î4Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Æ£¸¶´ÆÆÄ¡£¤½¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£
¡Ê²®Åç ¹°°ì / Hirokazu Ogishima¡Ë
²®Åç ¹°°ì
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¿å±Ë¡¢½ÀÆ»¤Ê¤É¸ÞÎØ¶¥µ»¤òÃ´Åö¡£Æ±Éô¥Ç¥¹¥¯¡¢½ÐÈÇ¼ÒÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢06Ç¯¤«¤éÊÔ½¸°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£»³²¼¡¦ÀÆÆ£»þÂå¤Î½ÀÆ»¤«¤é¸ÞÎØ¿·¶¥µ»¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Þ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÈÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÉý¹¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£