女優の柏木由紀子（７８）が高級ブランド店のオープンイベントに参加したショットを公開した。

ファッションブックを出すなど“おしゃれ番長”として人気の柏木が９日までに、自身のインスタグラムを更新。「国内最大、世界で２番目の規模を誇るカサロエベ銀座がオープン。オープンを祝して、坂本九によって歌われた日本を代表する楽曲《上を向いて歩こう》をテーマ曲とするショートフィルムが本日公開に。わたしも出演させていただきました」と記し、ニットにデニムのラフなスタイルで愛犬と一緒に参加したショットをアップ。

「今日はオープニングイベントにレア共々ご招待いただきました。興奮冷めやらず！ワクワクが止まらない空間でした」とつづった。

この投稿には、「九ちゃんの歌が愛されていて、とても幸せになります。デニムとニットとのカラーコーデがとても素敵ですね」「由紀子姉さんすてきなニットセーター姿 美しい」などのコメントが寄せられた。

柏木は１９７１年に「上を向いて歩こう」などのヒット曲で知られる日本を代表する歌手・坂本九さん（１９８５年死去、享年４３）と結婚。長女は歌手の大島花子、次女は元タカラジェンヌで女優の舞坂ゆき子。