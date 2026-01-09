¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢ÂçÀ¾Î®À±¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º Season£±¡Ù¼çÂê²Î¡ÖHARD WORK¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬¡¢10ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHARD WORK¡×¤ò2·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÂçÀ¾Î®À±¤¬¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ß£×£Ï£×£Ï£× ¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ ²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º Season£±¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¥ß¥é¥¯¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖNever Romantic¡×¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¡ÖHARD WORK¡×MV¤È¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡¢CD¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¿·¶Ê¡Ö·¯Æ¨Èò¹Ô¡×¤ò¼ýÏ¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¢¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ï¡¢¡ÖNever Romantic¡×Making of Music Video¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤äµ®½Å¤ÊNG¥·¡¼¥ó¤ò¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¡ÖNever Romantic¡×MV Full ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ ver.¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥½¥íMV 7ËÜ¤ò¼ý¤á¤¿¡ÖNever Romantic¡×MV¥½¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ ver.¤ò¼ýÏ¿¡£CD¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¿·¶Ê¡Ö¤Þ¤À½Õ¤Î¤Þ¤Þ¡×¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê ¡ÈS¡É¡×¡¢ROUND1 CM¥½¥ó¥°¡Ö¥·¥§¥¥Þ¥Ï¡ù¡×¤Î¿·¶Ê2¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£ºî¤Ï5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼1ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â·èÄê¤·¤¿¡£CD¤Ë¤Ï¡ÖHARD WORK¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê ¡ÈS¡É¡×¤ò¼ýÏ¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢CD¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï½é¤È¤Ê¤ë»æ¥¸¥ã¥±»ÅÍÍ¤ÎËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²Á³Ê¤È¤·¤ÆÀÇ¹þ728±ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡ÚWORKWORK♡¤á¤Á¤ãROMANTIC BOX¡ÛÈ× ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖHARD WORK¡×¡ÖNever Romantic¡×¤Î2¶Ê¼ýÏ¿¤ÎCD¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖHARD WORK¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¥ê¥Ü¥ó¡¢¡ÖNever Romantic¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥½¥í¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÉõÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHARD WORK¡×
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¡ÊBlu-ray¡¿DVD¡Ë
[CD+Blu-ray¡Ï\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡ËLCCA-6251/2
[CD+DVD] \1,650¡ÊÀÇ¹þ¡ËLCCA-6253/4
¢¨¥¸¥ã¥Ð¥é7ÌÌ14P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉõÆþ
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.HARD WORK¡Ê¡ØÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ß£×£Ï£×£Ï£× ¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ ²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º Season£±¡Ù¼çÂê²Î¡Ë¡¡¡¡
M2.Never Romantic¡Ê±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¥ß¥é¥¯¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë
M3.·¯Æ¨Èò¹Ô ¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢§Blu-ray¡¿DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦¡ÖHARD WORK¡× Music Video
¡¦¡ÖHARD WORK¡× Making of Music Video
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×¢¡ÊBlu-ray¡¿DVD¡Ë
[CD+Blu-ray¡Ï\1,870¡ÊÀÇ¹þ¡ËLCCA-6255/6
[CD+DVD] \1,870¡ÊÀÇ¹þ¡ËLCCA-6257/8
¢¨20P²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉõÆþ
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.HARD WORK
M2.Never Romantic
M3.¤Þ¤À½Õ¤Î¤Þ¤Þ
¢§Blu-ray¡¿DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦¡ÖNever Romantic¡× Music Video Full ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ ver.
¡¦¡ÖNever Romantic¡× Music Video ¥½¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ ver.
¡¦¡ÖNever Romantic¡× Making of Music Video
¡ûÄÌ¾ïÈ×
[CD¡Ï\1,320¡ÊÀÇ¹þ¡ËLCCA-6259
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.HARD WORK
M2.Never Romantic
M3.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê ¡ÈS¡É
M4.¥·¥§¥¥Þ¥Ï¡ù¡ÊROUND1 CM¥½¥ó¥°¡Ë
M5.~M8.M1.~M4.¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±
¡ûA´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¡¢¨2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Î½Ð²Ù¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸»º½ªÎ»
[CD¡Ï\728¡ÊÀÇ¹þ¡ËLCCA-6260
¢¨»æ¥¸¥ã¥±»ÅÍÍ
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.HARD WORK
M2.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê ¡ÈS¡É
¡û¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡ÚWORKWORK♡¤á¤Á¤ãROMANTIC BOX¡ÛÈ×
[CD¡Ü¥°¥Ã¥º¡Ï\2,640¡ÊÀÇ¹þ¡ËLCNC-0096
¢¨¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹BOX»ÅÍÍ
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.HARD WORK
M2.Never Romantic
¢§¥°¥Ã¥º
¡¦¤Ê¤Ë¤ï¤ó¤À¡¼¤Þ¤ó¥¹¥Þ¥Û¥ê¥Ü¥ó¡Á¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¤Ë¡Á
¡¦É½¤âÎ¢¤âRomantic♡¥Í¥Ð¥í¥Þ¥¢¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È 1Ëç
¡¦¡Ö²¶¡Ä¥·¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡©¡×ÂÔË¾¤ÎNever Romantic¥½¥í¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¥»¥Ã¥È
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëWeibo