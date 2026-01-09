日本は初戦でシリアに5-0と快勝

U-23日本代表は1月7日、サウジアラビアで開催されているAFC U-23アジアカップの初戦でU-23シリア代表と対戦。

A代表デビューしているMF佐藤龍之介の２得点などもあり5-0で大勝し、幸先の良いスタートを切った。この結果に中国のメディアやファンも注目している。

この大会は23歳以下の選手が対象だが、ロサンゼルス五輪を見据えた日本は21歳以下の選手で構成されており、平均年齢19.4歳で臨んでいる。

中国サッカーで著名解説者の黄健翔（ファン・ジェンシャン）氏は中国版X（旧ツイッター）の「微博（Weibo）」でこの点に注目し、「日本は20歳以下のメンバーでシリアを圧倒。流暢なコンビネーションと個人技術の完璧な融合だ」と絶賛。さらに中国国内では「実質U-20で、欧州組不在でベストメンバーでもないのに強すぎる」「日本はシステムがしっかりしているから、仮に10人でもクオリティが落ちない」など絶賛する声が多かった。

ただ一方で「強いが、Ｗ杯ベスト8の目標を突破するには、もっと特徴的な選手が必要だ」という意見もあった。

因みにシリアはドイツ、オランダ、スウェーデン、ロシアなど欧州出身の移民選手を揃え、欧州でプレイする選手も招集した陣容だった。そのチームも圧倒した日本の若者たちの今後の戦いに注目だ。日本は次節、10日にU-23UAE代表との対戦を控える。（FOOTBALL ZONE編集部）