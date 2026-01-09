俳優の上白石萌歌と生田斗真が9日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にゲスト出演。2人は、10日から始まるドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（土曜午後9時）で主役を務める。仕事も恋も中途半端な編集者役の上白石が、動物の求愛行動を研究する変わり者の生物学部准教授役の生田と出会って、物語が展開されていく。

上白石は、「人生の悩みを解決するヒントを何と動物の求愛行動から見つけ出すという一番面白いドラマです」とスタジオを笑わせた。生田は、「たくさん笑えて前を向ける、新感覚のラブコメディーです」とそれぞれ見どころを語った。

2人は初共演となる。生田について上白石は、「いっぱいセリフをしゃべらなきゃいけないんですけど、すごい楽しんでやっていらっしゃるのが、見ていてとっても楽しい」と笑った。

一方、生田は「夜の撮影で、外でロケがあったんですけど、土砂降りでした」と苦笑いした。主題歌「スーパーロマンス」も担当しており、実はデビュー曲となる。「初めてのことで、新しいことにチャレンジしています。胸キュンポップスになっています」と、こちらのPRも忘れなかった。