中川家の剛と礼二が、人気後輩芸人を食事に誘った際のエピソードを披露、極度の緊張状態に陥っていたとことを明かした。

【映像】中川家が飲みに誘った人気芸人

『これ余談なんですけど…』は、MCのかまいたち（山内健司・濱家隆一）とゲストの中川家（剛・礼二）、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、西田幸治（笑い飯）、アシスタントの竹越くるみが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむトークバラエティ。1月7日の放送では、M-1レジェンド王者たちが集結し、相方への不満や私生活の余談を語り合った。

後輩との接し方について話題が及ぶと、剛はエルフと食事に行った際のエピソードを報告。その場を振り返り「ド緊張や、もう俺らが。ガッチガチや、2人とも」と、大先輩である自分たちの方が萎縮していたことを明かした。礼二も「まだ覚えてるもん。ずっとこの姿勢やった」と、背筋をピンと伸ばした硬い姿勢を再現して笑いを誘った。

かまいたちは中川家と若手のエルフが食事に行ったこと自体に驚くと、剛は「寿司足りてる？大丈夫？」と何度も確認してしまったと回想。剛は緊張の理由として、「嫌なんちゃうかなって。俺らおっさんやし。これ言うたらパワハラ、セクハラになるんちゃうか」と、時代の変化に戸惑いながら後輩と向き合っている心境を吐露した。